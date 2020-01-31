"Неймовірно!" У мережі згадали барвисті аніме українських Героїв

В українських соцмережах знову почали поширювати зображення козаків і військовослужбовців часів АТО в стилі аніме, авторкою яких є японська художниця Нацуме.

Їх опублікували на сторінці "Баба і кіт" у Facebook. Користувачі ж продовжують захоплюватися "знімками" українських Героїв із великими очима й трохи наївними виразами облич, як у коміксах (щоб подивитися малюнки, доскрольте новину до кінця).

"Про війну в Україні Нацуме дізналася у 2014 році. Почала зображати бійців у стилі манги. Найбільше художниця вражена мужністю українських жінок на війні. Але Нацуме показує в своїх роботах українців і в мирний час", – йдеться у повідомленні.

У мережі згадали барвисті аніме українських Героїв

У коментарях під дописом користувачі соцмережі висловлюють своє захоплення малюнками. А також дякують художниці за таке незвичне зображення життя і побуту українських козаків, воїнів, силовиків у військовий і мирний час.

"Гарно. Дякуємо, що любить Україну!", "От не фанат я такого стилю, але ці сподобалися. Щось у них є", "Як на мене стилі виконання різняться. Але дякую за якісну та патріотичну збірку", "Де ті японці, а де ми! Дякую їм за співчуття!", "Дуже зворушливо", "Гарно... і навіть неочікувано", "Круто!!!", "Дуже вражає", – пишуть вони.

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

"Неймовірно!" – зробила репост народний синоптикиня Наталія Діденко.

Інші ж підкреслили, що люди за межами України захоплюються нашими захисниками навіть більше, ніж деякі її громадяни.

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

"Сумно, що "чужі" люди більше розуміють за "своїх", "Той випадок, коли іноземці патріотичні, ніж зубожілі місцеві засранці", "Де наші Нацуми?", "Чомусь люди за межами нашої неньки більше цінують її та захоплюються нашими захисниками. А власні недолюди знову і знову жбурляють Україну у лайно?", "Японці відчувають цікавість до України не тільки через схожі проблеми з "мирним" атомом (Чорнобиль та Фукусіма), але й через воїнський дух наших сучасних захисників, який близький до духу самураїв..." – діляться думками українці.

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Зображення українських воїнів у стилі аніме Малюнок японської художниці Нацуме

Коментарі українців Скріншот

Коментарі українців Скріншот

Коментарі українців Скріншот

Коментарі українців Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі викликало ажіотаж сильне фото, виставлене в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла в центрі Львова. На ньому зображений меморіал, зроблений зі знімків загиблих львів'ян-захисників України.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!