"Неймовірно красиві хмари": прогноз погоди в Україні на останній день червня

У неділю, 30 червня, в Україні очікується цілком комфортна тепла погода, в деяких регіонах ыз дощами.

Відповідний прогноз по країні показав Укргідрометцентр. Так, дощі очікуються на сході: у Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Температура повітря на сході підніметься до 22-24 градусів Цельсія, на заході буде зовсім спекотно – 28-30 градусів, на решті території країни очікується мінлива хмарність і 23-26 градусів тепла.

Новини У Києві різко погіршилася погода

Сонце з хмарами V-kosmose.com

У Києві температура вдень становитиме 24-26 градусів, вночі 12-14, вітер західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 30 червня Укргідрометцентр

Синоптик Наталія Діденко в своєму Facebook також зазначила, що червень закінчується комфортною погодою. "Загалом, без істотних опадів, неймовірно красиві хмари – фотографуйте побільше", – порадила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик дав прогноз погоди на липень в Україні. Очікується справжня літня спека, яку розбавлять грозові дощі.

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