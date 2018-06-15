"Нехитрий спосіб": продавець показав схему обману покупців

Недобросовісні продавці на ринках і в магазинах використовують електронні ваги, щоб нажитися на своїх покупцях.

Про поширену схему обману в своєму блозі на YouTube розповів Дмитро Колесников. Так, за його словами, серйозно "відкоригувати" покази терезів можна за допомогою звичайного пакетика і скотча (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Знаєте, коли на терезах лежить звичайний целофановий пакет, закріплений скотчем? Беремо шматок м'яса, наприклад, кладемо на цей пакетик, і він натягується - відразу плюс 500 грам", - пояснив продавець.

youtube.com/channel/UCpsdRVUph-8hn2SBd1wLMxw

Схема полягає в тому, що продавець, кладучи товар на ваги, непомітно натягує кульочок, що збільшує показання на електронних вагах.

"Якщо побачили пакетик - будьте уважніше", - попередив Колесніков.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві покупці розкрили схему обважування на вагах одного з супермаркетів.