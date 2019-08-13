"Нехай закиснуть у своєму!" Соколова пройшлася по Венедиктову за візит до Києва

Скандальний візит до Києва головного редактора "Ехо Москви" Олексія Венедиктова є продовженням технології троянського коня, яку застосовує Росія проти України.
Тому в жодному разі не можна допустити відкриття в нашій країні корпункту пропагандистського ЗМІ країни-агресора, заявила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі радіо "НВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Про "Ехо Москви" я можу сказати тільки одне – що це відлуння троянського коня. Я дуже насторожено і скептично ставлюся до російських лібералів. Насправді наше позитивне ставлення до існування подібних ресурсів в будь-якому вигляді в Україні – це знищення національного", – вважає вона.
Яніна Соколова пройшлася по Венедиктову
Пояснюючи свої слова, Соколова підкреслила, що яким би не був російський ліберал, він закінчує любити Україну на питанні Криму і всього іншого.
"Тому я б дуже не хотіла, щоб такі філії сюди приїжджали. Навіщо їм сюди? Нехай у себе там "вещают". Про що вони будуть говорити? Розповідати нам про Росію? Та нехай там всі закиснуть у своєму! Нам своє робить!" – емоційно підсумувала телеведуча.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 серпня головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вдруге за місяць прибув в Україну в надії взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського. До цього він привозив йому особистий лист мами одіозного Кирила Вишинського.
Скандальний пропагандист розлютив українців своїми заявами про те, що він готовий відкрити філію "Ехо Москви" в Україні в разі скасування мовного закону.
Народний депутат України Борислав Береза також розлютився через заяви Венедиктова.
Раніше в мережі допустили, що Венедиктов може виступати в якості так званого зв'язкового Путіна, саме тому він зачастив до Києва.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся