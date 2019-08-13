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"Нехай закиснуть у своєму!" Соколова пройшлася по Венедиктову за візит до Києва

2.1т Читати матеріал російською

Скандальний візит до Києва головного редактора "Ехо Москви" Олексія Венедиктова є продовженням технології троянського коня, яку застосовує Росія проти України.

Тому в жодному разі не можна допустити відкриття в нашій країні корпункту пропагандистського ЗМІ країни-агресора, заявила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі радіо "НВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Про "Ехо Москви" я можу сказати тільки одне – що це відлуння троянського коня. Я дуже насторожено і скептично ставлюся до російських лібералів. Насправді наше позитивне ставлення до існування подібних ресурсів в будь-якому вигляді в Україні – це знищення національного", – вважає вона.

Яніна Соколова пройшлася по Венедиктову

Яніна Соколова пройшлася по Венедиктову

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Пояснюючи свої слова, Соколова підкреслила, що яким би не був російський ліберал, він закінчує любити Україну на питанні Криму і всього іншого.

"Тому я б дуже не хотіла, щоб такі філії сюди приїжджали. Навіщо їм сюди? Нехай у себе там "вещают". Про що вони будуть говорити? Розповідати нам про Росію? Та нехай там всі закиснуть у своєму! Нам своє робить!" – емоційно підсумувала телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Яніна Соколова Олексій Венедиктов
Місце
Україна Київ
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Serov Oleg
Serov Oleg
после опускания этой курицы Шарием,тупая лахудра решила временно изъять мат из своего бреда....
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вообще всех журналистов Украины надо выгнать с работы и оставить ОДНУ Соколову!! Может быть тогда её будут читать и публиковать в популярных изданиях!
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