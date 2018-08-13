"Нехай співає на пляжі": в Совфед по-хамськи відповіли на слова Вайкуле про Крим

Одіозний російський сенатор Олексій Пушков зазначив, що в Євросоюзі немає заборони на відвідування анексованого Криму, як про це заявила відома латвійська співачка Лайма Вайкуле.

"Щодо "заборони" громадянам ЄС відвідувати Крим: ніякої заборони не існує. Депутати з Франції, Італії, Німеччини, інших країн ЄС, журналісти, політики, в т.ч. Берлусконі і нинішній віце-прем'єр Італії Сальвіні, відвідували - і не раз. А співачці заборонено?! Вигадка і ахінея повна", - написав він у своєму Twitter.

Пушков також закликав Вайкуле не їздити на гастролі в Росію, а "співати в кафе на напівпорожніх пляжах Юрмали" для жителів ЄС, яких там немає. За його словами, так співачка зможе уникнути зустрічі з зомбованими "людьми-звірами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, латвійська співачка Лайма Вайкуле під час свого перебування в Одесі заявила, що, незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати анексуваний Росією Крим. Артистка також додала, що не має теплих почуттів до СРСР.

На її слова бурхливо відреагували колеги по сцені. Багато, наприклад знаменитий композитор Раймонд Паулс, підтримали висловлення Лайми щодо поїздок до окупованого Крим.

Вона заявила, що не очікувала такого резонансу від її заяв щодо Криму.