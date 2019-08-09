"Нехай підпалить ФСБ": дипломат затролив Венедиктова за візит до Києва

Дипломат, представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба гостро відреагував на скандал із приїздом до Києва головного редактора радіо "Ехо Москви" Олексія Венедиктова.

На своїй сторінці у Facebook він порадив росіянину демонструвати свою псевдоліберальність не на вулицях столиці України, а під стінами ФСБ.

Крім того, Кулебу вкрай обурили плани Венедиктова відкрити в Україні корпункт пропагандистського ЗМІ країни-агресора.

Кулеба і Венедиктов

"Я проти напівзаходів. Не треба нам бюро "Еха Москви" в Україні. Треба одразу запросити Кисельова і Соловйова вести аналітичні програми на українських телеканалах. Що стосується фото пана Венедиктова на тлі СБУ, то справжній російський ліберал і патріот повинен робити такі фотки на тлі будівлі ФСБ на Луб'янці. І щоб позаду палали щойно підпалені ним вхідні двері ФСБ. Тоді це акт волі, стомленої духом свободи", – із сарказмом зазначив він.

"А перед СБУ – то не ліберал, а професійний троль, який знущається над ліберальністю країни перебування. Приїхав, створив медіапривід, усіх збудив, посміхнувся і поїхав", – додав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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