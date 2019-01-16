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''Нехай мені дякують!'' Настоятель Лаври розповів, як ''ґвалтував прем'єр-міністра''

1.6тЧитати матеріал російською

Настоятель Києво-Печерської лаври Павло розповів, як ґвалтував вимогами колишнього прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка.

Священик РПЦ в Україні повідомив, що так вимагав гроші на будівництво храмів.

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"У тому числі, і Золотоверхий монастир... З моєю допомогою усе це робилося (будівництво та облаштування. – Ред.). Кучма дав вказівки, але грошей не було... Я приходив до Валерія Павловича Пустовойтенка, він був прем'єр-міністром – найпрекрасніший чоловік! Я його просто в доброму сенсі слова ґвалтував вимогами, щоб давав гроші, і він давав гроші. Тому сьогодні нехай вони дякують богу і трохи владиці Павлу", – зазначив настоятель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, настоятель Києво-Печерської лаври Павло заявив, що через його прокляття загинули четверо музейників, які працювали в майстерні.

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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Батюшка, прокляни всех бандер!!! К вечеру они сдохнут на Донбасе!!!
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Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
Тобто будували за бюджетні кошти,але ,тіпа вона моя)))
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Завтра паша расскажет как Лавру строил.
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