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2 грудня • оновлено в 22:22
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"Нехай їдуть!" Зеленський дав пораду прихильникам Росії в Україні

14.4т
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Президент України Володимир Зеленський рекомендує проросійськи налаштованим жителям, які мешкають зокрема й на території окупованого Донбасу, покинути країну і переїхати до Росії.

Водночас він вважає, що таких українців зовсім небагато. Про це він розповів у інтерв'ю Der Spiegel.

"Висловлюється думка, що більшість людей на Донбасі хочуть жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що є люди, які за Україну. Але є і ті, які не визначилися. І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті, хто за РФ, можуть виїхати, вона зараз роздає нелегальні російські паспорти. Кожна людина має право вибирати, де вона хоче жити", – зазначив глава держави.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

За його словами, позиція українців, які отримали російський паспорт, "неправильна". Оскільки ці люди живуть на території України, але вважають її територією Російської Федерації.

"Це не працює", – підкреслив Зеленський.

Українців же, які володіють паспортами і України, і Росії, а також отримують соцпідтримку від обох країн, він назвав такими, котрі "збилися зі шляху".

Водночас президент закликав боротися за проросійськи налаштованих громадян, які проживають в ОРДЛО.

"У мене немає морального права говорити "тьху". Ми маємо повернути цих людей, боротися за них. Але я б не став боротися за тих, які вважають себе тільки російськими", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив незгоду з тим, що питання повернення контролю над кордоном із Росією має обговорюватися після проведення виборів на Донбасі, як того вимагає Кремль.

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Автор
Марта Рок
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ОРДЛО
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Пусть едут на россию.Територия огромна.Ее нужно осваивать.Русские ,как правило большие лентяии и пьяницы.Езжайте и скатертью дорожка.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
оно то да,но одна проблема что делать если те кто против майдана родились тут ,на Украине,их родители,родители родителей итд.то какое отношение они имеют к России,или допустим я ничего не поимел от изменения общественного строя в 1991 году,да и на референдум вопрос общественного строя не выносился,то как быть?
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Wick John
Wick John
Все кто хочет в эуропу валите туда вас никто не держит, а Донбасс оставьте в покое продажный нацистские твари
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