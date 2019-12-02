"Нехай їдуть!" Зеленський дав пораду прихильникам Росії в Україні

Президент України Володимир Зеленський рекомендує проросійськи налаштованим жителям, які мешкають зокрема й на території окупованого Донбасу, покинути країну і переїхати до Росії.

Водночас він вважає, що таких українців зовсім небагато. Про це він розповів у інтерв'ю Der Spiegel.

"Висловлюється думка, що більшість людей на Донбасі хочуть жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що є люди, які за Україну. Але є і ті, які не визначилися. І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті, хто за РФ, можуть виїхати, вона зараз роздає нелегальні російські паспорти. Кожна людина має право вибирати, де вона хоче жити", – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський

За його словами, позиція українців, які отримали російський паспорт, "неправильна". Оскільки ці люди живуть на території України, але вважають її територією Російської Федерації.

"Це не працює", – підкреслив Зеленський.

Українців же, які володіють паспортами і України, і Росії, а також отримують соцпідтримку від обох країн, він назвав такими, котрі "збилися зі шляху".

Водночас президент закликав боротися за проросійськи налаштованих громадян, які проживають в ОРДЛО.

"У мене немає морального права говорити "тьху". Ми маємо повернути цих людей, боротися за них. Але я б не став боротися за тих, які вважають себе тільки російськими", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив незгоду з тим, що питання повернення контролю над кордоном із Росією має обговорюватися після проведення виборів на Донбасі, як того вимагає Кремль.

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