Люті морози й різка зміна погоди: синоптики озвучили новий прогноз для України

Негода в Україні призвела до знеструмлення 397 населених пунктів у восьми областях. За даними Укргідрометцентру, складні погодні умови спостерігатимуться в Україні ще кілька днів, і до цього потрібно бути готовим.

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За даними ДСНС України, в ніч на 30 січня внаслідок погіршання погоди (опади та пориви вітру) та спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлені 397 населених пунктів у восьми областях, а саме: у Полтавській (201), Чернігівській (88), Сумській (72), Кіровоградській (10), Донецькій (10), Черкаській (8), Дніпропетровській (6) і Запорізькій (2).

У місті Лисичанськ, Луганської області, через пориви вітру знеструмлені три насосні станції, що залишило без водопостачання 23 тис. місцевих жителів.

Водночас спікерка ДСНС Ольга Козак у коментарі OBOZREVATEL повідомила, що ніяких надзвичайних ситуацій в країні немає: "Так, фіксується погіршання погодних умов, але це нормально для календарної зими".

Зважаючи на прогнози, негода в Україні зберігатиметься щонайменше ще кілька днів, однак провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило зазначає, що ситуація змінюється досить часто.

"Дуже складно говорити, скільки часу це триватиме, тому що процеси дуже швидкоплинні. Циклони швидко переміщаються, і дуже складно їх розписати по днях. Але знову ж, говорити про небезпечну ситуацію не варто, це просто зима, для якої нинішня погода досить типова", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Погода в Україні УНІАН

За прогнозом синоптика, 30-31 грудня погіршання погодних умов спостерігатиметься в північних областях України, оскільки там проходять активні фронтальні поділи й невеликі циклони: "Тому там триватимуть опади у вигляді дощу й снігу, які будуть супроводжуватися сильними поривами вітру. На півдні країни значне тепліше й без істотних опадів".

Згідно з даними, 30 грудня на півдні України температура коливатиметься в межах +5...+8° і без опадів, на решті території +1...+5°. На заході, у центральних і східних областях – із мокрим снігом.

Погода 30 січня meteo.gov.ua

У п'ятницю, 31 грудня, трохи потеплішає в західних областях – до +6°, а сніг змінить дощова погода. На решті території температура істотно не зміниться, тільки на півдні України очікується невеликий дощ.

Погода 31 січня meteo.gov.ua

Єдине, де негода створює справді складну ситуацію, то це у Карпатах. У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами Укргідрометцентр попереджає про 3-й рівень сніголавинної небезпеки 30 і 31 січня на високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей.

Помірна сніголавинна небезпека (2-й рівень) зберігається у горах Чернівецької й у середньогір'ї Львівської областей.

Рятувальники просять утриматися від походів у гори.

Сніголавинна ситуація в Карпатах на 30 і 31 січня meteo.gov.ua

Більш докладно про погоду на кінець січня і весь лютий у коментарі OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його прогнозами, опади зберігатимуться аж до 4 лютого.

"Ось з 30 січня до 4 лютого буде плюсова температура, тільки вночі може знизитися до -2°. І на ці дні прогнозуються опади", – говорить народний синоптик.

Далі стовпчики термометрів почнуть падати, і вже з 8 лютого в деяких областях вночі показуватимуть -17°.

"З 12 лютого температура дещо підвищиться – до -7...-8° вночі. І так до кінця лютого температура незначно коливатиметься: десь тепліше, десь холодніше. Сам місяць буде багатим на опади: в перших числах сніг, потім з 8 до 12 лютого, і наприкінці місяця також сніжитиме", – зазначив Горбань.

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