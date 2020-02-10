Негода в Україні позривала дахи та зупинки. Моторошні фото і відео

Негода на заході України, про яку раніше попереджали синоптики, повалила десятки дерев, зруйнувала покрівлі будівель, а також спричинила затримку в русі поїздів,

Фотографіями негоди поділився у Facebook депутат зі Львову Ігор Зінкевич. За його словами, по вулиці Джерельній у Львові зірвало частину даху, на вулиці Степана Бандери пав кусок карнизу, а на вулиці Томашівського обвалилася штукатурка.

Крім того, він опублікував фото з Тускавцю, де поблизу санаторію “Перлина Прикарпаття” буревій повалив додолу рекламний щит, разом з бетонною основою. Також депутат показав фото, як у Стрию вітер перевернув автобусну зупинку

Facebook/Igor Zinkevych

Facebook/Igor Zinkevych

Facebook/Igor Zinkevych

Facebook/Igor Zinkevych

У свою чергу на офіційній сторінці "Укрзалізниці" у Facebook сказано, що шквальний вітер повалив дерева та пошкодив елементи залізничної інфраструктури на станції Верхнє Синьовидне, перегонах Самбір – Дубляни – Дрогобич, Любінь Великий – Комарно – Коропуж, Персенківка – Старе Село.

"Укрзалізниця працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 357 Київ – Рахів, № 146 Ужгород – Львів, а також кількох приміських поїздів", – сказано у повідомленні.

До того ж, негода вирує і у Карпатах. На сторінці "Білий слон" у Facebook опублікували відео шквального вітру на високогір'ї.

"Увага! Дуже сильний вітер у Карпатах! Рекомендуємо утриматись від виходів у високогір'я у понеділок та вівторок", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко стверджує, що через синоптичні зміни до України навесні 2020 року можуть прийти нові снігопади.

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