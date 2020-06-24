Негода накрила центр і південь України: жителі рятуються від підтоплень і граду

Сильні дощі, місцями з градом, випали на півдні України і рухаються до центру країни.

Як пишуть "НикВести", в Миколаєві пройшла сильна злива, у результаті чого деякі вулиці міста затопило. Зокрема, вода залила проспект у районі Дормашини та Садової, а також паралельні йому вулиці (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Містянам довелося витягувати автомобілі, що застрягли в воді.

У північній частині Одеси випав дощ із градом, дороги також опинилися у воді.

У Сухому Лимані Одеської області випав град завбільшки з черешню. У селі Виноградівка Болградського району дощ із градом був такої сили, що постраждали приватні будинки і розмило вулиці.

Крім того, негода вирувала в Подільському й Овідіополі.

За даними Укргідрометцентру, через опади 24-25 червня рівень води в Дністрі у створі поста Могилів-Подільський Вінницької області може піднятися до небезпечних відміток.

Підтоплення загрожує прирічковим ділянкам і окремим об'єктам у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та населених пунктів області, прилеглих до русла річки.

Уже частково підтоплені присадибні ділянки в селах Михайлівка, Велика Кісниця, Цекинівка і в Ямполі.

Потоп у Миколаєві (Nikvesti.com)

Град у Сухому Лимані (Думська)

Як повідомляв OBOZREVATEL, через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпаття, Буковина і Закарпаття.