"Нєф*г лазити!" Російські пропагандисти потрапили під вогонь ЗСУ

Знімальна група пропагандистського російського телеканалу "Звезда" заявила, що потрапила під обстріл в селі Коминтерново Донецької області.

Про це повідомляється на сайті даного телеканалу, за інформацією якого, їх журналісти нібито потрапили під мінометний обстріл ЗСУ, коли знімали на площі біля місцевого палацу культури.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

"Звезда"

У коментарях на сторінці телеканалу "Звезда" в Twitter, користувачі побажали знімальній групі більше не з'являтися на території України: "Нєф*г лазити, де стріляють по сепаратистам і терористам!", "А який хр*н їх туди заніс? Вдома не сидиться?", "Заганяли цих хворобливих "говномесов" під обстрілами! Може, з**бнете з України, – по вам і стріляти перестануть!", "Ага. Нех*й шастать".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, сили ООС чітким ударом знищили позиції проросійських терористів в районі хутора Вільне Луганській області.

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