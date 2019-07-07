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"Нєф*г лазити!" Російські пропагандисти потрапили під вогонь ЗСУ

6.6тЧитати матеріал російською

Знімальна група пропагандистського російського телеканалу "Звезда" заявила, що потрапила під обстріл в селі Коминтерново Донецької області.

Про це повідомляється на сайті даного телеканалу, за інформацією якого, їх журналісти нібито потрапили під мінометний обстріл ЗСУ, коли знімали на площі біля місцевого палацу культури.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

"Нєф*г лазити!" Російські пропагандисти потрапили під вогонь ЗСУ

"Звезда"

"Нєф*г лазити!" Російські пропагандисти потрапили під вогонь ЗСУ
"Нєф*г лазити!" Російські пропагандисти потрапили під вогонь ЗСУ
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У коментарях на сторінці телеканалу "Звезда" в Twitter, користувачі побажали знімальній групі більше не з'являтися на території України: "Нєф*г лазити, де стріляють по сепаратистам і терористам!", "А який хр*н їх туди заніс? Вдома не сидиться?", "Заганяли цих хворобливих "говномесов" під обстрілами! Може, з**бнете з України, – по вам і стріляти перестануть!", "Ага. Нех*й шастать".

"Нєф*г лазити!" Російські пропагандисти потрапили під вогонь ЗСУ
"Нєф*г лазити!" Російські пропагандисти потрапили під вогонь ЗСУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, сили ООС чітким ударом знищили позиції проросійських терористів в районі хутора Вільне Луганській області.

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Україна
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Перепил Недо
Перепил Недо
Объявить выговор всем минометчикам ВСУ. Пропагандонов РФ надо ставить в приоритетный список и раскатывать от всей широты души немедленно после идентификации.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да пошли эти пропагандоны наХ*й. Хреново только, что их ошметки не отдирали от асфальта: "за местными дк, церковью, детсадом, больницей, за спинами стариков и детей" - где постоянно кучкуется и ошивается эта педерасейская мразь. Но и это их не спасет.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
,комментарии у свидомитов как будто от бешеных собак
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