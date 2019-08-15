Небо плакало: під Житомиром сотні людей попрощалися з Героєм ЗСУ

У четвер, 15 серпня, в смт Миропіль Житомирської області похоронили загиблого воїна ЗСУ Дмитра Дашковця.

Як повідомляє місцеве видання "Твій Романів", на похорон віддати останню шану загиблому Герою прийшли побратими, які несли з ним службу під Широкиним, військовослужбовці з Вінниці і Житомира і просто його односельці. В цілому попрощатися з Дмитром прийшли сотні людей.

"За загиблим плакало саме небо – з ранку в Мирополі стіною лила злива", – йдеться в повідомленні.

Попрощатися з Дмитром Дашковцем прийшли сотні людей "Твій Романів"

Похорон Дмитра Дашковця "Твій Романів"

Люди прийшли провести Героя в останню путь "Твій Романів"

На похорон приїхали побратими воїна "Твій Романів"

Військові приїхали попрощатися з побратимом "Твій Романів"

Кладовище, де поховали Дмитра Дашковця "Твій Романів"

Похорон Дмитра Дашковця "Твій Романів"

Військові прощаються з побратимом "Твій Романів"

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Люди прийшли провести воїна, незважаючи на дощ "Твій Романів"

Панахида за загиблим Героєм "Твій Романів"

Близькі Дмитра Дашковця "Твій Романів"

Траурна процесія "Твій Романів"

Військові приїхали на похорон з Вінниці, Житомира і з Донбасу "Твій Романів"

Прощання з Дмитром Дашковцем "Твій Романів"

Дмитра Дашковця провели в останню путь "Твій Романів"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дмитро Дашковець помер 12 серпня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Його боротьба за життя тривала кілька днів, але травми виявилися несумісними з життям воїна – куля пройшла навиліт крізь голову.

Пізніше пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського зазначила, що боєць, який помер від поранень, отриманих під Широкиним, нібито завдав їх собі сам – внаслідок необережного поводження з особистою зброєю.

14 серпня в смт Миропіль привезли тіло загиблого воїна ЗСУ Дмитра Дашковця, який помер від важких поранень. Люди зустріли його на колінах.

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