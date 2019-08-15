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Небо плакало: під Житомиром сотні людей попрощалися з Героєм ЗСУ

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У четвер, 15 серпня, в смт Миропіль Житомирської області похоронили загиблого воїна ЗСУ Дмитра Дашковця.

Як повідомляє місцеве видання "Твій Романів", на похорон віддати останню шану загиблому Герою прийшли побратими, які несли з ним службу під Широкиним, військовослужбовці з Вінниці і Житомира і просто його односельці. В цілому попрощатися з Дмитром прийшли сотні людей.

"За загиблим плакало саме небо – з ранку в Мирополі стіною лила злива", – йдеться в повідомленні.

Новини
У Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України: фото і подробиці
Попрощатися з Дмитром Дашковцем прийшли сотні людей

Попрощатися з Дмитром Дашковцем прийшли сотні людей

"Твій Романів"

Похорон Дмитра Дашковця

Похорон Дмитра Дашковця

"Твій Романів"

Люди прийшли провести Героя в останню путь

Люди прийшли провести Героя в останню путь

"Твій Романів"

На похорон приїхали побратими воїна

На похорон приїхали побратими воїна

"Твій Романів"

Військові приїхали попрощатися з побратимом

Військові приїхали попрощатися з побратимом

"Твій Романів"

Кладовище, де поховали Дмитра Дашковця

Кладовище, де поховали Дмитра Дашковця

"Твій Романів"

Похорон Дмитра Дашковця

Похорон Дмитра Дашковця

"Твій Романів"

Військові прощаються з побратимом

Військові прощаються з побратимом

"Твій Романів"

Військові віддають данину пам'яті загиблому захисникові України

Військові віддають данину пам'яті загиблому захисникові України

"Твій Романів"

Траурний салют на честь полеглого воїна

Траурний салют на честь полеглого воїна

"Твій Романів"

Хрест Дмитра Дашковця

Хрест Дмитра Дашковця

"Твій Романів"

Дмитро Дашковець загинув від важких поранень

Дмитро Дашковець загинув від важких поранень

"Твій Романів"

Люди прийшли провести воїна, незважаючи на дощ

Люди прийшли провести воїна, незважаючи на дощ

"Твій Романів"

Панахида за загиблим Героєм

Панахида за загиблим Героєм

"Твій Романів"

Близькі Дмитра Дашковця

Близькі Дмитра Дашковця

"Твій Романів"

Траурна процесія

Траурна процесія

"Твій Романів"

Військові приїхали на похорон з Вінниці, Житомира і з Донбасу

Військові приїхали на похорон з Вінниці, Житомира і з Донбасу

"Твій Романів"

Прощання з Дмитром Дашковцем

Прощання з Дмитром Дашковцем

"Твій Романів"

Дмитра Дашковця провели в останню путь

Дмитра Дашковця провели в останню путь

"Твій Романів"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Дмитро Дашковець помер 12 серпня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Його боротьба за життя тривала кілька днів, але травми виявилися несумісними з життям воїна – куля пройшла навиліт крізь голову.

  • Пізніше пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського зазначила, що боєць, який помер від поранень, отриманих під Широкиним, нібито завдав їх собі сам – внаслідок необережного поводження з особистою зброєю.

  • 14 серпня в смт Миропіль привезли тіло загиблого воїна ЗСУ Дмитра Дашковця, який помер від важких поранень. Люди зустріли його на колінах.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Житомир
Тег
ЗСУ
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Пигин Макс
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Земля стекловатой!
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CARGO 100
CARGO 100
"По погибшему плакало само небо – с утра в Мирополе стеной шел ливень" Грязь после вас смыло ...
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