Небезпека в туалеті: вчені вказали на ще один спосіб зараження коронавірусом

Американські вчені вважають, що коронавірус може поширюватися через "аерозольні випорожнення", коли люди змивають унітаз при піднятій кришці.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Дослідження, проведене в Китаї, показало, що вірус може бути виявлений в калі пацієнтів, і при змиванні краплі можуть осідати на різних поверхнях ванної кімнати, передає DailyMail.

Вчені нагадують, що що діарея може бути одним з початкових симптомів коронавірусу, тому рекомендують змивати при закритій кришці унітазу, щоб захистити членів своєї сім'ї.

Туалет academia-fengshui.ru

"Якщо ви не закриєте кришку унітазу, то це може привести до того, що хвороботворні мікроорганізми осідають на сусідніх поверхнях, таких як стіни, рушники та зубні щітки. Відомо, що вірус в деяких випадках виживає на різних матеріалах протягом декількох годин і навіть днів", – пише видання.

Дослідження 73 госпіталізованих пацієнтів в Китаї показало, що вірус виявляється в зразках фекалій, що вказує на те, що вірус виділяється зі стулом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , наукові дослідження доводять, що мило здатне знищити генетичний матеріал коронавируса.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!