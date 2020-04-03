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3 квітня • оновлено в 19:29
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Небезпека в туалеті: вчені вказали на ще один спосіб зараження коронавірусом

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Американські вчені вважають, що коронавірус може поширюватися через "аерозольні випорожнення", коли люди змивають унітаз при піднятій кришці.

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Дослідження, проведене в Китаї, показало, що вірус може бути виявлений в калі пацієнтів, і при змиванні краплі можуть осідати на різних поверхнях ванної кімнати, передає DailyMail.

Вчені нагадують, що що діарея може бути одним з початкових симптомів коронавірусу, тому рекомендують змивати при закритій кришці унітазу, щоб захистити членів своєї сім'ї.

Туалет

Туалет

academia-fengshui.ru

"Якщо ви не закриєте кришку унітазу, то це може привести до того, що хвороботворні мікроорганізми осідають на сусідніх поверхнях, таких як стіни, рушники та зубні щітки. Відомо, що вірус в деяких випадках виживає на різних матеріалах протягом декількох годин і навіть днів", – пише видання.

Дослідження 73 госпіталізованих пацієнтів в Китаї показало, що вірус виявляється в зразках фекалій, що вказує на те, що вірус виділяється зі стулом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , наукові дослідження доводять, що мило здатне знищити генетичний матеріал коронавируса.

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Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
хвороба карантин
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