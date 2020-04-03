Небезпека в туалеті: вчені вказали на ще один спосіб зараження коронавірусом

Американські вчені вважають, що коронавірус може поширюватися через "аерозольні випорожнення", коли люди змивають унітаз при піднятій кришці.
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Дослідження, проведене в Китаї, показало, що вірус може бути виявлений в калі пацієнтів, і при змиванні краплі можуть осідати на різних поверхнях ванної кімнати, передає DailyMail.
Вчені нагадують, що що діарея може бути одним з початкових симптомів коронавірусу, тому рекомендують змивати при закритій кришці унітазу, щоб захистити членів своєї сім'ї.
Туалет
academia-fengshui.ru
"Якщо ви не закриєте кришку унітазу, то це може привести до того, що хвороботворні мікроорганізми осідають на сусідніх поверхнях, таких як стіни, рушники та зубні щітки. Відомо, що вірус в деяких випадках виживає на різних матеріалах протягом декількох годин і навіть днів", – пише видання.
Дослідження 73 госпіталізованих пацієнтів в Китаї показало, що вірус виявляється в зразках фекалій, що вказує на те, що вірус виділяється зі стулом.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , наукові дослідження доводять, що мило здатне знищити генетичний матеріал коронавируса.
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