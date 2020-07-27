Українська Армія опинилася в оточенні. Попереду вороги, позаду – зрадники.

Головна небезпека "мирного плану Єрмака" – не лише перемир'я із зв'язаними руками. Троянський кінь плану – зміни до Конституції про особливий статус терористичних республік. Саме з цього коня (в разі його закріплення депутатами Слуг народу та ОПЗЖ) вискочать могильники української Держави.

І мова не лише про вчорашніх терористів, яких під диктовку Москви хочуть зробити місцевими депутатами. Кремль і його телевізійна колона в Україні також активно нарощує рейтинг проросійських сил Сходу України на місцевих виборах.

Звідси – потужна критика влади медведчуківцями та шаріями.

Звідси – брєд сивої тушки Жванії, який до останніх днів Майдану був депутатом ПР, але патякає про свою участь в революції.

Звідси – майбутній зрив перемир'я із звинуваченнями української влади.

Державницькі сили – і політики, і громадські діячі – мають об‘єднатися і продемонструвати єдність.

Єдність в прагненні захистити незалежну, унітарну Державу.

Єдність Армії і народу.

Єдність в зміні політики влади, яку вже вважають помилковою 68% виборців.