Небезпека "мирного плану Єрмака" – не лише в перемир'ї із зв'язаними руками
Андрій Єрмак на Донбасі. Гордон
Українська Армія опинилася в оточенні. Попереду вороги, позаду – зрадники.
Головна небезпека "мирного плану Єрмака" – не лише перемир'я із зв'язаними руками. Троянський кінь плану – зміни до Конституції про особливий статус терористичних республік. Саме з цього коня (в разі його закріплення депутатами Слуг народу та ОПЗЖ) вискочать могильники української Держави.
І мова не лише про вчорашніх терористів, яких під диктовку Москви хочуть зробити місцевими депутатами. Кремль і його телевізійна колона в Україні також активно нарощує рейтинг проросійських сил Сходу України на місцевих виборах.
Звідси – потужна критика влади медведчуківцями та шаріями.
Звідси – брєд сивої тушки Жванії, який до останніх днів Майдану був депутатом ПР, але патякає про свою участь в революції.
Звідси – майбутній зрив перемир'я із звинуваченнями української влади.
Державницькі сили – і політики, і громадські діячі – мають об‘єднатися і продемонструвати єдність.
Єдність в прагненні захистити незалежну, унітарну Державу.
Єдність Армії і народу.
Єдність в зміні політики влади, яку вже вважають помилковою 68% виборців.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.