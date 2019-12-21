Небезпечні гірлянди: українцям розповіли, як не спалити квартиру на Новий рік

Новорічні ялинки та гірлянди підвищують ймовірність пожеж на зимові свята. Щоб уникнути трагедії, важливо дотримуватися елементарних правил безпеки.

Експерт з пожежної безпеки Валентин Асауленко в ефірі ObozTV розповів про те, як правильно прикрашати квартиру і встановлювати ялинку, щоб зустріти Новий рік без неприємних "сюрпризів".

Які ялинки безпечніші – штучні чи натуральні?

За словами Асауленка, штучні ялинки можуть бути безпечнішими, але тільки сертифіковані – оброблені спеціальним захистом або виготовлені з негорючих матеріалів.

"Але таких ялинок дуже мало. Тому, якщо оцінювати за наслідками, то природна ялинка буде безпечнішою – під час горіння вона не виділятиме небезпечні речовини. Втім, з огляду на матеріали, які використовуються в сучасних квартирах, то ялинка не надто вплине на загальний стан", – зазначив він.

Де встановлювати і чим прикрашати ялинку?

Як штучні, так і природні ялинки потрібно встановлювати в місцях, найбільш віддалених від горючих матеріалів: тюлів, штор, покривал, простирадл тощо.

"Не встановлювати біля нагрівальних приладів – як електричних, так і звичайних. Не потрібно її встановлювати біля камінів", – порадив експерт.

Він закликав за можливості не прикрашати новорічне дерево паперовими, ватяними чи целюлозними іграшками, оскільки вони найсильніше сприяють поширенню пожежі.

Як обрати гірлянду?

"Вибір гірлянд – це відповідальна справа", – наголосив Асауленко.

Зокрема, за його словами, варто відмовитися від приладів невідомого походження з китайською інструкцією, які продаються в переходах і на ринках.

"Є спеціалізовані магазини, зокрема будівельні. Так, такі гірлянди зазвичай коштують дорожче, ніж гірлянди на ринку або в переході. Але там у виробника хоча б є якась відповідальність", – пояснив він.

Під час покупки гірлянди фахівець порекомендував оглянути її візуально, оцінити товщину проводу і переконатися у відсутності явних пошкоджень.

"Якщо в провідних навушниках товщий провід, аніж у гірлянді... То я думаю, вибір має бути не на користь цієї гірлянди. Також перед установкою потрібно її повністю переглянути на наявність пошкоджень, оскільки пошкодження може призвести до короткого замикання", – попередив Асауленко.

Експерт також звернув увагу, що не можна включати або самостійно лагодити несправну гірлянду.

"Якщо вона не працює після включення в мережу – не треба продовжувати спроби її включити повторно. Не працює – вимкнули і віддали в магазин. Або, якщо минув термін придатності, викинули. У жодному разі не намагайтеся її самостійно лагодити!" – резюмував він.

Новорічна ялинка може спалахнути за кілька секунд nashreporter.com

OBOZREVATEL нагадує, що, за даними ДСНС, з початку 2019 року в Україні було зафіксовано понад 95 тисяч пожеж, які стали причиною загибелі 1697 осіб. У грудні велика трагедія сталася в Одесі – під час страшного пожежі в коледжі на вулиці Троїцької загинули 16 осіб.

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