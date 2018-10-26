''Небезпечні гази і хімікати'': кримчан попередили про серйозні проблеми зі здоров'ям

Через збільшення сміттєзвалищ в окупованому Криму, є загроза викидів в атмосферу небезпечних речовин, які негативно впливають, як на довколишнє середовище, так і на здоров'я людини.

"Збільшення кількості сміттєзвалищ, звичайно, негативно вплине. Перше – це засмічення, друге – це викиди в атмосферу метану, який є основною складовою біогазу, це і супутні викиди оксиду сірки та оксиду азоту", - про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила еколог організації "Екологія. Право. Людина" Алла Войцеховська.

Ці речовини згубно діють на організм людини загострюють або викликають захворювання, переважно серцево-судинної системи і дихальних шляхів та алергічного характеру.

Зокрема, якщо йде гниття сміття на тих звалищах, ці речовини вимиваються стічними водами і потрапляють у водоносні горизонти, забруднюючи грунти та воду, пояснює Войцеховська.

Наскільки небезпечною може бути ця ситуація, еколог не береться прогнозувати, адже це залежить від багатьох факторів, які, на жаль, неможливо моніторити в окупованому Криму.

"У цьому випадку все залежить від того, яку площу займає сміттєзвалище, які туди відходи потрапляють. У країні відсутній роздільний та окремий збір небезпечних відходів, які є у складі побутових відходів. Це і люмінесцентні лампи, батарейки, медичні відходи, тара від побутової хімії, фарб, лаків і так далі, все це потрапляє до сміттєзвалищ. Окрім тих продуктів розпаду, різні хімічні речовини, важкі метали та інше може потрапляти у грунт. Це все згубно впливає на довкілля і людей", - сказала Войцеховська.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму хімічний завод українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" не поновив свою роботу. При цьому в мережі почали бити на сполох - Армянськ накрила нова хвиля викидів.