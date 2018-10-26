МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Небезпечні гази і хімікати'': кримчан попередили про серйозні проблеми зі здоров'ям

5.4тЧитати матеріал російською

Через збільшення сміттєзвалищ в окупованому Криму, є загроза викидів в атмосферу небезпечних речовин, які негативно впливають, як на довколишнє середовище, так і на здоров'я людини.

"Збільшення кількості сміттєзвалищ, звичайно, негативно вплине. Перше – це засмічення, друге – це викиди в атмосферу метану, який є основною складовою біогазу, це і супутні викиди оксиду сірки та оксиду азоту", - про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила еколог організації "Екологія. Право. Людина" Алла Войцеховська.

Ці речовини згубно діють на організм людини загострюють або викликають захворювання, переважно серцево-судинної системи і дихальних шляхів та алергічного характеру.

Новини
Це смертельно: Крим опинився на межі нової катастрофи

Зокрема, якщо йде гниття сміття на тих звалищах, ці речовини вимиваються стічними водами і потрапляють у водоносні горизонти, забруднюючи грунти та воду, пояснює Войцеховська.

Наскільки небезпечною може бути ця ситуація, еколог не береться прогнозувати, адже це залежить від багатьох факторів, які, на жаль, неможливо моніторити в окупованому Криму.

"У цьому випадку все залежить від того, яку площу займає сміттєзвалище, які туди відходи потрапляють. У країні відсутній роздільний та окремий збір небезпечних відходів, які є у складі побутових відходів. Це і люмінесцентні лампи, батарейки, медичні відходи, тара від побутової хімії, фарб, лаків і так далі, все це потрапляє до сміттєзвалищ. Окрім тих продуктів розпаду, різні хімічні речовини, важкі метали та інше може потрапляти у грунт. Це все згубно впливає на довкілля і людей", - сказала Войцеховська.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму хімічний завод українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" не поновив свою роботу. При цьому в мережі почали бити на сполох - Армянськ накрила нова хвиля викидів.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
102
Смішно
13
Цікаво
20
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
"Есть угроза выбросов..." Это хорошо, что свидомые сигнализируют о непорядках на свалках Крыму! Ещё помнят Львов! Надо срочно применять меры.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги