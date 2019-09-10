Попередня адміністрація не поступилася Путіну – Сенцов

Попередня адміністрація в Україні не пішла на поступки президенту Росії Володимиру Путіну і не зрадила державних інтересів.

Про це під час пресконференції сказав колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. OBOZREVATEL вів пряму трансляцію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Путін хотів щось отримати, якісь поступки, але не своїх людей, вони йому не потрібні. Україна не йшла на умови російського президента. І я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилася. Так, нам довелося сидіти у в'язниці, але ми їм не поступилися", – сказав Сенцов.

Олег Сенцов дав пресконференцію Скріншот

Він наголосив, що уважно слідкував за процесом і відзначив, що робота відбувалася на усіх рівнях.

"Це система, яка не може "дати задню". Тобто якщо кажуть, що ось ці люди – терористи, то потім вже не визнають того, що цих людей затримали випадково", – зазначив Сенцов.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов та ще один колишній бранець Кремля Олександр Кольченко дали пресконференцію у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сенцов звернувся до українських ЗМІ і подякував їм за боротьбу в інформаційній війні з Росією. За його словами, протистояння з країною-агресором значною мірою побудовано саме на інформаційних технологіях.

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його у керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

7 вересня з російського полону повернулися 35 українців, серед яких і український режисер Олег Сенцов.

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