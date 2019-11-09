"Не знаю ніяких Новоросій, Недоросій!" Воїн ОС вразив мережу відвертим зізнанням

Воїн ОС вразив мережу своїм визнанням і патріотичною позицією.

В одному з крайніх відео на сторінці проекту "Повернись живим" в Facebook, військовослужбовець Михайло вразив мережу власною історією. Він родом з Донецька, воює за Україну з 2014 року. При тому, що його сім'я залишилася на окупованій території.

"Я не знаю ніяких Малоросій, Новоросій, Недороссій, що це взагалі за утворення. Є країна — Україна, в паспорті я українець. Народився я в цій країні і воюю за неї. А за кого вони воюють? Я не знаю", — каже Михайло.

У Донецьку у нього залишився батько, з яким він спілкується рідко. "Вони кажуть, що я у них дорослий син і маю право сам вибирати. У мене батьки-інваліди. З прапорами вони там не бігали, ніхто з моєї родини не бігав...

Спочатку я був добровольцем, потім підписав контракт з розвідбатом. Три роки там прослужив, зараз, влітку, в 24-му окремому батальйоні", — розповідає воїн.

Мережу слова чоловіка зворушили. "Спасибі вам, Михайло, за те, що не зрадили Україну! Бажаю вам якнайшвидшого повернення додому, з перемогою! Нехай Господь береже вас і всіх наших захисників! Слава Україні і Героям", "Спасибі щиро справжньому українцеві. Нехай доля у нього складеться щасливо","Ви дійсно українець. Дякую вам за сміливість. Бережи вас Бог, а Матір Божа захистить своїм омофором".

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з а період з 1 по 7 листопада в районі проведення Операції Об'єднаних Сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 99 обстрілів українських позицій, в результаті яких загинув один військовослужбовець. Поранення отримали 11 бійців.

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