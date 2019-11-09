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9 листопада • оновлено в 16:11
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"Не знаю ніяких Новоросій, Недоросій!" Воїн ОС вразив мережу відвертим зізнанням

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Воїн ОС вразив мережу своїм визнанням і патріотичною позицією.

В одному з крайніх відео на сторінці проекту "Повернись живим" в Facebook, військовослужбовець Михайло вразив мережу власною історією. Він родом з Донецька, воює за Україну з 2014 року. При тому, що його сім'я залишилася на окупованій території.

"Я не знаю ніяких Малоросій, Новоросій, Недороссій, що це взагалі за утворення. Є країна — Україна, в паспорті я українець. Народився я в цій країні і воюю за неї. А за кого вони воюють? Я не знаю", — каже Михайло.

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У Донецьку у нього залишився батько, з яким він спілкується рідко. "Вони кажуть, що я у них дорослий син і маю право сам вибирати. У мене батьки-інваліди. З прапорами вони там не бігали, ніхто з моєї родини не бігав...

Спочатку я був добровольцем, потім підписав контракт з розвідбатом. Три роки там прослужив, зараз, влітку, в 24-му окремому батальйоні", — розповідає воїн.

Мережу слова чоловіка зворушили. "Спасибі вам, Михайло, за те, що не зрадили Україну! Бажаю вам якнайшвидшого повернення додому, з перемогою! Нехай Господь береже вас і всіх наших захисників! Слава Україні і Героям", "Спасибі щиро справжньому українцеві. Нехай доля у нього складеться щасливо","Ви дійсно українець. Дякую вам за сміливість. Бережи вас Бог, а Матір Божа захистить своїм омофором".

"Не знаю ніяких Новоросій, Недоросій!" Воїн ОС вразив мережу відвертим зізнанням

Скріншот

"Не знаю ніяких Новоросій, Недоросій!" Воїн ОС вразив мережу відвертим зізнанням

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з а період з 1 по 7 листопада в районі проведення Операції Об'єднаних Сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 99 обстрілів українських позицій, в результаті яких загинув один військовослужбовець. Поранення отримали 11 бійців.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
когда украинец умнеет-становится русским..видимо этот процесс обратимый..
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Спасибо тебе воин ! Жмурь руссню ! новороссия существует только в атрофированных мозгах пациентов больницы им П. П. Кащенко. Эту больницу иногда называют Россией .
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Mega Death
Mega Death
С земляками воевать наверное весело)) много знакомых))
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