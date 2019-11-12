"Не знаємо, що буде завтра": українців зворушило фронтове весілля Героїв ЗСУ

У зоні Операції Об'єднаних сил справили весілля воїни Збройних сил України – старші солдати Андрій і Олеся.

Фото зі зворушливої церемонії поблизу донецького аеропорту з'явилися на сторінці штабу ООС у Facebook. Там відзначили, що пара познайомилася на передовій і там же вирішила укласти шлюб, адже час занадто швидкоплинний.

Починалася історія кохання захисників України півтора роки тому. А вже 11 листопада Андрій і Олеся, змінившись з нічного чергування, в присутності командирів і численних друзів одружилися недалеко від передових позицій, де тримають оборону.

Андрій – командир відділення, на його рахунку вже кілька років війни. Стрілець Олеся – колишня вчителька української мови однієї зі шкіл Луганська. Жінка зізналася, що жодного разу не пошкодувала після того, як у 2017 році вступила до лав Збройних сил України.

Весілля воїнів ЗСУ на передовій Facebook штабу ООС

Весілля воїнів ЗСУ на передовій Facebook штабу ООС

Весілля воїнів ЗСУ на передовій Facebook штабу ООС

Молодята Андрій та Олеся Facebook штабу ООС

Вінчання воїнів ЗСУ під ДАПом Facebook штабу ООС

"Коли ми разом, життя стало іншим. Його для мене змінила Олеся. В ній є все – жіночність, сила і вміння підтримати. Пам'ятаю, як прийшов якось з бойового завдання, а в нашому підрозділі з'явилася нова жінка. Поступово між нами зав'язалися стосунки, а недавно ми ухвалили спільне рішення одружитися. Хтось може сказати, що в нашому віці це вже пізно. Але, як і кожен з військових, тут, на передовій, я не знаю, що зі мною буде завтра. Тому треба жити і любити зараз", – каже наречений.

"Андрій сподобався з першого погляду. Далі все відбувалося само собою. Напевно, так повинно було статися. Просто він – мій суджений. Дуже його люблю і дуже переживаю, коли він заступає на чергування вночі. Але розумію, що по-іншому бути не може, тому що Андрій дуже відповідальний і відданий своїм побратимам", – зізнається наречена.

Обряд вінчання на передовій провів священик Української православної церкви отець Феодосій. Були квіти, обручки, щирі вітання від побратимів і щасливі посмішки, але від весільного застілля Героям довелося відмовитися, тому що одразу після церемонії одруження молодята повернулися до виконання своїх службових обов'язків.

Весілля воїнів ЗСУ на передовій Facebook штабу ООС

Весілля воїнів ЗСУ на передовій Facebook штабу ООС

Весілля воїнів ЗСУ на передовій Facebook штабу ООС

"Незважаючи на війну, життя триває, і почуття беруть своє. Народжується щось неймовірне, вічне і прекрасне, дароване долею і Богом. Тому гірко, молодята!" – сказав командир батальйону з позивним "Морпіх".

У коментарях під постом безліч українців також залишили теплі слова і щирі побажання на адресу молодят, які навіть в такий особливий день продовжують нести службу на фронті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше важко поранений боєць ЗСУ Олександр Беспалов розписався і повінчався зі своєю нареченою Ганною в реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

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