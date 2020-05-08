"Не зможуть вбити бабусь": Комаровський зробив несподівану заяву про COVID-19

Кирило Лютий Суспільство 18:56, 8.05.2020

Відомий український педіатр Євген Комаровський вважає, що в першу чергу на коронавірус в країні повинні перехворіти діти і молодь.

Про це він сказав під час інтерв'ю на "Ехо Москви", опублікованому на YouTube.

"Якщо нам треба, щоб 70% людей перехворіли, то потрібно зробити все, щоб в першу чергу перехворіли ті, для кого вірус представляє мінімальну небезпеку. А це хто? Діти і молодь. І вони повинні зараз активно спілкуватися і виробляти колективний імунітет.

Це призведе до того, що наступні підйоми захворюваності цієї зими, восени або наступної весни будуть легші. Якщо діти перехворіють зараз, то вони вже не зможуть восени принести коронавірус і вбити своїх бабусь", – сказав Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Комаровський розвінчав міф про те, що імунітет можна тільки послабити, а зміцнити не можна. Педіатр дав ряд важливих порад.

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