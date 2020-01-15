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15 січня • оновлено в 06:18
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Вивіз у парк і кинув: як і чому через роботодавця померла молода українка в Польщі

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15 січня близькі попрощаються з 45-річною Оксаною Харченко, яку два роки тому кинув помирати на вулиці роботодавець у Польщі.

Бізнесмен визнав провину, і навіть компенсував лікування. Але тільки після численних публікацій у ЗМІ, коли з ним відмовилася співпрацювати найбільша мережа супермаркетів країни. А українка так і не змогла пробачити фермера – про це в матеріалі OBOZREVATEL.

"Дякувати Богу, що дав прожити два роки"

15 січня неподалік міста Турка Львівської області поховають 45-річну Оксану Харченко. Трагедія, що трапилася з українкою два роки тому, прогриміла на всю Польщу – відомий фермер, у якого працювала наша співвітчизниця, просто викинув жінку вмирати на вулиці. У неї стався інсульт. Відтоді українка була паралізована.

"В останні хвилини життя Оксани мене не було поруч. Я знову була на заробітках. Але ми постійно спілкувалися по скайпу. Вчора у сестри різко піднялася температура до 42 градусів, яку неможливо було збити. В Оксани відмовили нирки. Я до останнього вірила і сподівалася, що все буде добре. Адже паралізовані люди і по двадцять років живуть. Один Бог знає, чому відвів їй усього два роки. Але спасибі йому, що хоч стільки", – розповідає OBOZREVATEL сестра Наталя.

Оксана в лікарні

Оксана в лікарні

Facebook / Наталія Козанчін

Оксана з сестрою жили в селі Бране Поле Богуславського району. Після того, як сестри повернулися в Україну, Наталя відвезла сестру на реабілітацію до Львівської області. Там, у селі неподалік від польського кордону живуть їхні батьки. "Оксану поховають біля близьких, у нас із родичів – тільки чоловік Наталії. А вона тепер весь час за кордоном працює", – розповіли нам жителі села Бране Поле.

"Знайшов п'яну на лавочці"

У січні 2018-го сестри разом вирушили до Польщі – хотіли назбирати грошей на ремонт будинку. Як розповіла Наталія, вони вже працювали у фермера Енджея Чеховласа і раніше. Вперше влаштовувалися через легальне агентство. А в ту злощасну поїздку він їх переконав не підписувати договір про офіційне працевлаштування. Родички жили прямо на фермі.

Вивіз у парк і кинув: чому померла молода українка в Польщі

Facebook / Наталія Козанчін

У той день жінки, як зазвичай, пакували овочі. Оксані раптово стало погано – піднявся тиск. Наталя попросила Енджея відвезти їх до лікарні. Однак замість цього роботодавець протягом двох годин катав їх на автомобілі – кружляв околицями сусіднього містечка. У Познані висадив на лавку в парку. І викликав поліцію – повідомив, що тут жінка випила.

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"Через те, що допомога була надана занадто пізно, в Оксани паралізувало праву частину. Вона все розуміла, могла говорити і навіть дуже добре, якщо звикнути. Все було зрозуміло. Родичі носили її на руках, але вона вже сама сиділа, і недовго могла триматися на ногах. Ми думали, що сестра одужує", – розповідає Наталя.

Оксана з сім'єю

Оксана з сім'єю

Facebook / Наталія Козанчін

Фермер попередив сестер, щоб його ім'я ніде не згадували. Але справа набула розголосу завдяки консулу України в Познані Вітольду Горовському. Незнайомі люди з Польщі та України перерахували сім'ї гроші – майже сто тисяч злотих. На ці кошти Оксана рік проходила реабілітацію в лікарнях Польщі.

"З фермером ми теж пішли на мирову угоду, він оплачував ліки і лікування. Проти нього в Польщі порушили кримінальну справу, але максимум, який він міг отримати – це умовний термін. Цей Єнджей перед підписанням мирової наполягав на зустрічі з сестрою. Можливо, збирався вибачитися. Але Оксана не захотіла його бачити. На зустріч пішли тільки адвокати", –розповідає нам сестра.

Відома мережа відвернулась від фермера

Фермер Єнджей, який кинув помирати українку

Фермер Єнджей, який кинув помирати українку

Соцмережі

У польських ЗМІ писали, що розслідування влітку 2018-го було ініційовано місцевою прокуратурою. І фермеру, який піддав українку (вона могла втратити життя й отримала тяжкі тілесні ушкодження), загрожувало до п'яти років в'язниці. На суді обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся і справу проти нього закрили. Але в жовтні 2019-го прокуратура знову подала апеляцію, і справу знову відкрили.

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"Резонансу цій справі надавав і той факт, що роботодавець Оксани був відомим медійним обличчям. Єнджей – добре відомий місцевій громадськості та пресі не тільки як успішний підприємець, а й як учасник рекламної кампанії однієї з найбільших у країні мереж супермаркетів Lidl. Правда, після оприлюднення подробиць події Lidl одразу ж зняв усю рекламну продукцію за участю Енджея з ефіру, видалив відео та друковані матеріали з соціальних мереж", – писали місцеві журналісти. Вони додають, що покрити витрати на лікування бізнесмен погодився тільки після численних публікацій.

До речі, вже не вперше поляки підтримують українців і виступають проти своїх співвітчизників, які нас кривдять. Так було з польською студенткою, яка в соцмережах вилаяла українку. Після цього її відсторонили від навчання і передали справу до прокуратури.

Експочесний консул України в Польщі Вітольд Хоровський каже, що неприємні випадки з українцями в Польщі часто трапляються. "Незважаючи на велику кількість українців, у Польщі ставлення до них у цілому позитивне або нейтральне. Але на жаль, це стосується не всіх. Завдання польського суспільства – звести до мінімуму такі події, таврувати злочинців і надавати підтримку жертвам".

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Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Місце
Польща Познань
Тег
Ukrajinci v Polsku
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Белый господин
Белый господин
Скорее всего фермера преследовали за использование нелегальной рабочей силы, а не за что-то другое. Кстати, Обоз, а почему у женщины не было медицинской страховки в стране пребывания?
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Белый господин, рабам не положена.
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