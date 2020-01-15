Вивіз у парк і кинув: як і чому через роботодавця померла молода українка в Польщі

15 січня близькі попрощаються з 45-річною Оксаною Харченко, яку два роки тому кинув помирати на вулиці роботодавець у Польщі.

Бізнесмен визнав провину, і навіть компенсував лікування. Але тільки після численних публікацій у ЗМІ, коли з ним відмовилася співпрацювати найбільша мережа супермаркетів країни. А українка так і не змогла пробачити фермера – про це в матеріалі OBOZREVATEL.

"Дякувати Богу, що дав прожити два роки"

15 січня неподалік міста Турка Львівської області поховають 45-річну Оксану Харченко. Трагедія, що трапилася з українкою два роки тому, прогриміла на всю Польщу – відомий фермер, у якого працювала наша співвітчизниця, просто викинув жінку вмирати на вулиці. У неї стався інсульт. Відтоді українка була паралізована.

"В останні хвилини життя Оксани мене не було поруч. Я знову була на заробітках. Але ми постійно спілкувалися по скайпу. Вчора у сестри різко піднялася температура до 42 градусів, яку неможливо було збити. В Оксани відмовили нирки. Я до останнього вірила і сподівалася, що все буде добре. Адже паралізовані люди і по двадцять років живуть. Один Бог знає, чому відвів їй усього два роки. Але спасибі йому, що хоч стільки", – розповідає OBOZREVATEL сестра Наталя.

Оксана в лікарні Facebook / Наталія Козанчін

Оксана з сестрою жили в селі Бране Поле Богуславського району. Після того, як сестри повернулися в Україну, Наталя відвезла сестру на реабілітацію до Львівської області. Там, у селі неподалік від польського кордону живуть їхні батьки. "Оксану поховають біля близьких, у нас із родичів – тільки чоловік Наталії. А вона тепер весь час за кордоном працює", – розповіли нам жителі села Бране Поле.

"Знайшов п'яну на лавочці"

У січні 2018-го сестри разом вирушили до Польщі – хотіли назбирати грошей на ремонт будинку. Як розповіла Наталія, вони вже працювали у фермера Енджея Чеховласа і раніше. Вперше влаштовувалися через легальне агентство. А в ту злощасну поїздку він їх переконав не підписувати договір про офіційне працевлаштування. Родички жили прямо на фермі.

Facebook / Наталія Козанчін

У той день жінки, як зазвичай, пакували овочі. Оксані раптово стало погано – піднявся тиск. Наталя попросила Енджея відвезти їх до лікарні. Однак замість цього роботодавець протягом двох годин катав їх на автомобілі – кружляв околицями сусіднього містечка. У Познані висадив на лавку в парку. І викликав поліцію – повідомив, що тут жінка випила.

"Через те, що допомога була надана занадто пізно, в Оксани паралізувало праву частину. Вона все розуміла, могла говорити і навіть дуже добре, якщо звикнути. Все було зрозуміло. Родичі носили її на руках, але вона вже сама сиділа, і недовго могла триматися на ногах. Ми думали, що сестра одужує", – розповідає Наталя.

Оксана з сім'єю Facebook / Наталія Козанчін

Фермер попередив сестер, щоб його ім'я ніде не згадували. Але справа набула розголосу завдяки консулу України в Познані Вітольду Горовському. Незнайомі люди з Польщі та України перерахували сім'ї гроші – майже сто тисяч злотих. На ці кошти Оксана рік проходила реабілітацію в лікарнях Польщі.

"З фермером ми теж пішли на мирову угоду, він оплачував ліки і лікування. Проти нього в Польщі порушили кримінальну справу, але максимум, який він міг отримати – це умовний термін. Цей Єнджей перед підписанням мирової наполягав на зустрічі з сестрою. Можливо, збирався вибачитися. Але Оксана не захотіла його бачити. На зустріч пішли тільки адвокати", –розповідає нам сестра.

Відома мережа відвернулась від фермера

Фермер Єнджей, який кинув помирати українку Соцмережі

У польських ЗМІ писали, що розслідування влітку 2018-го було ініційовано місцевою прокуратурою. І фермеру, який піддав українку (вона могла втратити життя й отримала тяжкі тілесні ушкодження), загрожувало до п'яти років в'язниці. На суді обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся і справу проти нього закрили. Але в жовтні 2019-го прокуратура знову подала апеляцію, і справу знову відкрили.

"Резонансу цій справі надавав і той факт, що роботодавець Оксани був відомим медійним обличчям. Єнджей – добре відомий місцевій громадськості та пресі не тільки як успішний підприємець, а й як учасник рекламної кампанії однієї з найбільших у країні мереж супермаркетів Lidl. Правда, після оприлюднення подробиць події Lidl одразу ж зняв усю рекламну продукцію за участю Енджея з ефіру, видалив відео та друковані матеріали з соціальних мереж", – писали місцеві журналісти. Вони додають, що покрити витрати на лікування бізнесмен погодився тільки після численних публікацій.

До речі, вже не вперше поляки підтримують українців і виступають проти своїх співвітчизників, які нас кривдять. Так було з польською студенткою, яка в соцмережах вилаяла українку. Після цього її відсторонили від навчання і передали справу до прокуратури.

Експочесний консул України в Польщі Вітольд Хоровський каже, що неприємні випадки з українцями в Польщі часто трапляються. "Незважаючи на велику кількість українців, у Польщі ставлення до них у цілому позитивне або нейтральне. Але на жаль, це стосується не всіх. Завдання польського суспільства – звести до мінімуму такі події, таврувати злочинців і надавати підтримку жертвам".

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