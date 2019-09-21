Не зміг сісти: в Одесі сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком

Літак Embraer-195LR польської авіакомпанії LOT не зміг здійснити посадку в міжнародному аеропорту Одеса, через що пілотам довелося летіти в київський аеропорт Бориспіль.

Про це повідомляє видання "Думська", яка зазначає, що виною того, що відбувається, могли стати зміни, введені з 19 вересня в зв'язку з будівництвом нової рульової доріжки РД-А5 в аеропорту Одеси.

planespotters.net

Рейс LO767 з польської столиці повинен був прибути за розкладом о 14:05, однак, підлетівши до Одеси близько 14:20, літак пішов в зону очікування і кружляв там 40 хвилин на висоті 1200 метрів.

Приблизно о 15:00 польські пілоти стали набирати висоту і направили літак в аеропорт Бориспіль, де о 15:40 здійснили посадку.

Ймовірно, всьому виною зміни, введені в зв'язку з будівництвом нової рульової дороги одеського аеропорту, через що злітна смуга була вкорочена на 350 метрів, а для зльоту і посадки літаків залишився тільки курс 160.

"Сьогодні стався перший випадок, коли пілоти не змогли приземлитися в Одесі через ремонтні роботи. На жаль, ми попереджали авіакомпанії про це, але пасажири, звичайно, не винні", - прокоментував ситуацію один з працівників аеропорту.

Пасажири цього рейсу до сих пір знаходяться в київському аеропорту. Цікаво, що вечірній рейс з Варшави польського національного перевізника також скасували. Швидше за все, з тієї ж причини - напрямок вітру не відповідає посадковому курсу.

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