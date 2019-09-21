Головна Новини
21 вересня • оновлено в 11:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Не зміг сісти: в Одесі сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком

2.3т Читати матеріал російською

Літак Embraer-195LR польської авіакомпанії LOT не зміг здійснити посадку в міжнародному аеропорту Одеса, через що пілотам довелося летіти в київський аеропорт Бориспіль.

Про це повідомляє видання "Думська", яка зазначає, що виною того, що відбувається, могли стати зміни, введені з 19 вересня в зв'язку з будівництвом нової рульової доріжки РД-А5 в аеропорту Одеси.

Не зміг сісти: в Одесі сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком

planespotters.net

Новини
Популярний лоукостер поміняє аеропорт: як літатимуть українці

Рейс LO767 з польської столиці повинен був прибути за розкладом о 14:05, однак, підлетівши до Одеси близько 14:20, літак пішов в зону очікування і кружляв там 40 хвилин на висоті 1200 метрів.

Приблизно о 15:00 польські пілоти стали набирати висоту і направили літак в аеропорт Бориспіль, де о 15:40 здійснили посадку.

Ймовірно, всьому виною зміни, введені в зв'язку з будівництвом нової рульової дороги одеського аеропорту, через що злітна смуга була вкорочена на 350 метрів, а для зльоту і посадки літаків залишився тільки курс 160.

Не зміг сісти: в Одесі сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком

"Сьогодні стався перший випадок, коли пілоти не змогли приземлитися в Одесі через ремонтні роботи. На жаль, ми попереджали авіакомпанії про це, але пасажири, звичайно, не винні", - прокоментував ситуацію один з працівників аеропорту.

Пасажири цього рейсу до сих пір знаходяться в київському аеропорту. Цікаво, що вечірній рейс з Варшави польського національного перевізника також скасували. Швидше за все, з тієї ж причини - напрямок вітру не відповідає посадковому курсу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Івано-Франківську сталася НП з пасажирським літаком.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "аєропорт "Бориспіль" " на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
аєропорт "Бориспіль"
Місце
Україна Одеса
Тег
аеропорт Бориспіль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"но пассажиры, конечно, не виноваты"... Какая странная фраза.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel