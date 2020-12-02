Діти залишаються сиротами, медики й далі вмирають: як коронавірус убиває українців цілими сім'ями

Поки уряд роздумує, чи вводити повний локдаун в Україні, через коронавірус умирають цілі сім'ї. Хвороба не щадить ні літніх, ні молодих, ні бідних, ні багатих. Трагічних випадків стає дедалі більше.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На Київщині COVID-19 убив подружню пару

Маленьку Фастівщину під Києвом вразила звістка про смерть літнього подружжя, яке померло від ускладнень через коронавірус. Це колишня директорка Фастівського краєзнавчого музею Тетяна Неліна та її чоловік Дмитро Плаксій.

У самому музеї переживають через колишню керівницю. Жінка змушена була покинути посаду 2017 року через хворобу чоловіка, якому потрібна була її допомога. Хоча вона одна з основних творців цього музею і пропрацювала тут із 1990 року.

Тетяна Неліна майже 30 років завідувала музеєм Facebook Євгена Букета

"Так сталося, що спільних дітей у Тетяни Неліної й Дмитра Плаксія не було. Дочка чоловіка живе за кордоном, і в неї підростають свої діти. Тому Тетяна Вікторівна з чоловіком дуже міцно трималися одне за одного. Кілька років тому чоловік дуже почав хворіти. У нього були серйозні проблеми із серцем, діабет, через який він майже осліп. А років п'ять тому він зламав ногу, і це дуже його підкосило", – розповіли в музеї.

Тетяна Неліна до останнього віддавала всі свої сили й любов рідній людині, з якою вони прожили 33 роки душа в душу. Крім того, хоч вона вже й не була директоркою музею, але постійно брала участь у його житті, займалася науковою роботою, організовувала щорічний випуск бюлетеня "Пресмузей", де публікувалися наукові роботи.

"Пам'ятаю, вона приходить на захід, така дуже активна. Через якийсь час телефонує чоловік, цікавиться, як справи. І каже, гаразд, ти там усе зроби й відразу приходь додому. Вона так і робила, увесь час бігла до нього", – говорить одна зі знайомих.

Неліна до останнього дня займалася проблемами музею Facebook Фастівського краєзнавчого музею

Про те, що їй дуже погано, вона повідомила тільки тоді, коли почала задихатися. Зателефонувала подрузі дочки чоловіка, яка завжди була з ними на зв'язку. У Тетяни Вікторівни теж були проблеми із серцем. Тоді їй викликали швидку допомогу й відвезли до лікарні. Тест показав коронавірус. Вона лікувалася, але довго перебувати в лікарні не могла, адже вдома її чекав чоловік

За словами Євгена Букета, журналіста і краєзнавця, який знав Неліну, у чоловіка колишньої директорки теж був коронавірус. Він помер через ускладнення. І через кілька днів слідом за ним пішла й Тетяна Вікторівна.

Знайомі кажуть: таке враження, що він не зміг бути там один і забрав її із собою. Їх поховали поруч.

Діти стали сиротами, вірус убив їхніх батьків

Днями на Івано-Франківщині через коронавірус сиротами залишилися двоє дітей.

У Рогатині ковід спершу вбив невістку місцевого депутата Миколи Кліщ, 43-річну Маріанну. Слідом на нею помер і син депутата Степан. Також померла і дружина депутата Галина. Без батьків залишилися двоє дітей – 15-річний Сергій та 21-річна студентка Тетяна.

Син Миколи Кліща Степан з дітьми Facebook Маріанни Кліщ

Сергій і Маріанна Кліщ з сином Facebook Маріанни Кліщ

Сам Микола Кліщ теж хворий і перебуває в лікарні.

У жовтні на Київщині від коронавірусу померло подружжя медиків, сиротою залишився їхній 13-річний син. Сталося це в селі Тараща. Це 39-річна Галина та 51-річний Валентин Степченки. Валентин був єдиним анестезіологом Таращанської центральної районної лікарні. Галина працювала медсестрою в місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Подружжя захворіло з різницею всього в кілька днів. Спочатку вони лікувалися вдома. Однак пізніше хвороба стала розвиватися стрімко. Колеги навіть збирали для Галини гроші на дорогі ліки, але й вони їй не допомогли.

Галина та Валентин Степченки із сином ОК Валентини Степченко

Вона померла. Коли чоловік дізнався про смерть дружини, йому стало погано й до вечора не стало і його. Син, який теж опинився в лікарні, кілька днів набирав батьків, але йому ніхто не відповідав. Поки не приїхала тітка й не повідомила йому про це.

Померли двоє братів-медиків

В Україні від коронавірусу з різницею у два тижні померли два брати – Іван і Олег Гайди. 58-річний Іван Гайда очолював Львівський військовий госпіталь, а 52-річний Олег Гайда був завідувачем хірургічного відділення Черкаської міської консультаційно-діагностичної поліклініки.

Іван Гайда керував Львівським військовим госпіталем. Facebook Генштабу ЗСУ

Олег не був навіть на похоронах старшого брата Івана, бо вже почувався погано. Він дуже важко переживав смерть рідної людини. Коли через кілька днів тест підтвердив коронавірус, він ліг у лікарню. Але врятувати його не змогли.

Син Олега Гайди Ігор уже кілька місяців бореться за те, щоб держава, як і обіцяла, виплатила компенсацію рідним батька-медика, який помер від коронавірусу. Справа вже дійшла до суду. Фонд соціального страхування не погоджується з тим, що лікар заразився коронавірусом на роботі! І грошей виплачувати не хоче.

Олег Гайда працював у Черкасах. Facebook Олега Гайди

Лікарі й далі вмирають сім'ями

Також трагедія сталася в Кропивницькому на Кіровоградщині. Там від коронавірусу померли два брати, обидва лікарі. Першим заразився і помер Юрій, який працював кардіологом на швидкій допомозі. Він працював у бригаді, яка виїжджала на звичайні виклики, не пов'язані з коронавірусом. Тому медики їздили навіть без захисних костюмів.

Потім Юрій розповідав колегам, що коли вони прибули на звичайний виклик і оглядали пацієнта, то там виявився ковід. Ймовірно, тоді він і підчепив інфекцію.

Другий брат, реаніматолог дитячої обласної лікарні Кропивницького Олександр, помер трохи пізніше. Колеги розповідають, що брати навіть не перетиналися ні до хвороби, ні під час неї.

Також коронавірус убив сім'ю лікаря-невролога Віктора Колодька з Вінниці.

Віктор Колодько працював неврологом. Faceboo Віктора Колодька

Лікар уже захворів, коли інфекція вразила і його 92-річну маму. Після її смерті він зробив КТ і з'ясувалося, що в нього серйозно уражені легені. Він ліг у лікарню, але в цей час від вірусу помер і його брат.

У Колодька пневмонія розвивалася стрімко. Для нього робили все, що могли, друзі дістали дорогі ліки, але й вони не допомогли, чоловік помер.

З різницею в один день померло й подружжя медиків зі Львівщини – Ганна і Богдан Городенчуки. Про це повідомив головний лікар Сокальської центральної районної лікарні Роман Швед.

79-річна Анна Городенчук завідувала гінекологічним відділенням, її чоловік – 80-річний Богдан Городенчук – був завідувачем лабораторії й гастроентерологом у лікарні.