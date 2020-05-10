Не змерзнемо, але реальний потоп! Синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні

Незважаючи на аномально теплу зиму, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.

Як розповіла кліматологиня Надія Максименко, природа завжди прагне до балансу – якщо зима холодна, то літо має бути спекотним. Однак баланс цієї зими могло підтримувати і минуле літо, яке здебільшого було все ж не спекотним, а червень і серпень навіть прохолодними, пише kp.ua.

"І ось минуле літо давало можливість припустити, що зима не буде дуже холодною. Цього літа, судячи з нинішньої затяжної і не такої теплої, як зазвичай, весни, буде тепло, а холодів не передбачається", – зазначила Максименко.

Прогноз погоди на літо-2020

Згодні з тим, що українці не замерзнуть, і в Укргідрометцентрі. За словами синоптиків, цього року температурні показники влітку перевищуватимуть звичні кліматичні норми на 1,5-2 градуси. Нормою для червня вважається 18,2 градуса, для липня – 19,3 градуса, а для серпня – 18,8 градуса.

Метеоролог Олена Смалюх пояснила, що в літній період в Україні відбуватимуться конвективні явища. Це означає, що при високих температурах, проходженні атмосферних фронтів можуть бути зливи. Однак це будуть не ті опади, які хотіла б отримати земля.

"До речі, потоп теж цілком реальний. Річки не чистяться, через потепління і зміни клімату заростають. І коли випадають рясні опади, річки вже не можуть їх у себе вмістити і виходять із берегів", – попередила метеорологиня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради і різкі перепади температур. Незважаючи на схожі розрахунки, думки все ж розділилися.