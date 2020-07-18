Дякую Віталію Шабуніну, який у своїй колонці надав беззаперечні докази грубих порушень у справі проти мене.

16 липня в телевізійному ефірі я викликав на публічну дискусію директора НАБУ Артема Ситника. Сьогодні у відповідь отримав чергову порцію звинувачень від його "рупора" Віталія Шабуніна на сторінках "Української правди".

Оскільки я не маю підстав вважати пана Шабуніна самостійною фігурою в цьому процесі, хотів би ще раз підтвердити свою пропозицію: в ефірі будь-якого центрального телеканалу на ваш вибір ви, пане Ситник, можете сказати все, що ви думаєте про "олігарха" Олега Бахматюка. У мене одна умова: мати рівні можливості для відповіді вам.

Чомусь мені здається, що ви побоїтеся прямої дискусії. Хотів би в цьому помилятись, звісно.

Вважаю, що суспільство в демократичній країні має право на власну оцінку наведених обома сторонами аргументів. Принагідно хочу подякувати за таку можливість "Українській правді".

Щодо суті чергової порції звинувачень з боку пана Шабуніна (тобто, Артема Ситника). Пане Віталію, почну з сумного: мені прикро, що ви так і не надали відповідь, не пояснили, яким чином при електронному розподілу справ усі подання проти мене потрапляють до однієї і тієї ж трійки суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Це викликає питання у будь-якої неупередженої людини, але не викликає питань у вас. Я вам допоможу: давайте це спишемо на неймовірний збіг обставин – виграють же люди мільйони в лотерею?

Але ви не зможете пояснити інше: звідки у вас така впевненість, що апеляційна палата ВАКС ухвалить зручні Артему Ситнику рішення? Це викликає глибоке занепокоєння в тому, що ви можете знати результати розгляду наперед.

Дозволю собі повторити питання, відповіді на яке ви уникаєте. Чому, коли ви звинувачуєте мене в крадіжці коштів держави, називаючи кожен раз різні цифри, ви не згадуєте іншу людину – за версією НАБУ, мого нібито спільника Олександра Писарука, з яким ми разом вкрали 1,2 мільярдів?

Можливо, тому, що вся справа тримається на цьому звинуваченні, але Писарука ні суд, ні НАБУ не вважають винним? Можливо, тому, що Писарук є банкіром з репутацією на міжнародному рівні, до того ж колишнім співробітником МВФ? Можливо, це вам заважає як людині, котра отримує фінансування від міжнародних донорів?

Коротко перейду до інших звинувачень. Ви називаєте неправдою і шантажем мою заяву про те, що під 9-місячним неправомірним тиском НАБУ я буду змушений скоротити виробництво, закрити птахофабрики. Ніби це не має відношення до закритої судом справи проти мене.

Добре. Поясніть тоді, як в умовах процесуальних переслідувань працювати з партнерами, отримувати доступ до кредитів, говорити про міжнародні інвестиції? Як працювати, коли проти тебе задіяний цілий репресивний механізм, який не зупиняють ні офіційні висновки експертиз, ні рішення суду, ані офіційні юридичні оцінки процесу?

Але в своєму блозі ви чітко все прояснили: тиск на компанію "Укрлендфармінг" з боку НАБУ дійсно відбувається, адже ви згадали про компанію ULF Trade AG, яку НАБУ якимось чином намагається приплести до справи Насірова. Дякуємо за важливу інформацію.

Мене, звісно, зацікавила ця сенсаційна заява: виявляється, Бахматюк фігурує в справі Насірова. Звісно, коли "банківські" справи НАБУ розвалюються в судах, прізвище Бахматюка рано чи пізно з’явиться в усіх справах НАБУ – Насірова, Мартиненка, Укрзалізниці тощо. Мене це якраз не здивує, бо вже двічі закривалася справа мого підприємства "Авангард", і всі ці справи просто розсипались.

Насправді є лише одна єдина справа – справа особистої помсти Ситника мені за те, що він опинився на лаві підсудних і був визнаний корупціонером, хоча я до його корупції якраз і не маю жодного відношення.

Дивує в цій заяві інше: а звідки ви, пане Шабунін, отримали закриту інформацію слідства (якщо ваші слова є правдою)? Це ж грубе порушення норм КПК, за це передбачена кримінальна відповідальність!

Можливо, хтось в НАБУ з достатньо високим рівнем доступу зливає вам інформацію, яка апріорі не може бути ні в вашому розпорядженні, ні в моєму (я нею, наприклад, не володію), ні в чиємусь іншому, окрім слідчих, які процесуально ведуть справу?

Але відповідь на це питання дасте вже не ви, а суд за результатами проведеного слідства за фактами такого грубого порушення норм закону і прав людини.

Ще раз хочу подякувати вам за надану важливу інформацію, що доповнить звинувачення в порушенні прав людини, яке розглядатиме ЄСПЧ.

Досвід у справі Логвінського, де Артему Ситнику чітко вказали на неприпустимі порушення, такі, як незаконне стеження, незаконне прослуховування, тиск на свідків, говорить про те, що Україна, на жаль, опинилася в фокусі уваги ЄС через систематичні грубі порушення прав людини з боку правоохоронних органів.

Згадка ж про ULF Trade AG підтверджує замовність справи, про що я неодноразово говорив, згадуючи про прямий інтерес Андрія Богдана в активах моєї компанії. Коли розвалилася ваша справа проти банку, декому довелося розкрити карти і напряму вписати "Укрлендфармінг" в іншу справу.

Звісно, ми ще зустрінемось в суді, як українському, так і європейському, який оцінить ступінь порушень прав людини в цій сфабрикованій справі. Але пропозиція зустрітись в ефірі великого телеканалу з вашим патроном Артемом Ситником також залишається в силі.