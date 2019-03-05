"Не здатний!" У Криму комуністи на мітингу облаяли Путіна

В окупованому Криму у Севастополі місцеві комуністи провели мітинг на річницю смерті Йосипа Сталіна. В ході заходу його учасники порівняли мертвого диктатора з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зокрема керівник комуністичного руху у Севастополі Василь Пархоменко нагадав, що за часів Другої світової війни Сталін відмовився обмінювати свого полоненого сина на німецького генерала, пишуть "Крим. Реалії".

"Це приклад високого патріотизму і моральності", — заявив Пархоменко.

Мітинг у Севастополі Крим. Реалії

Мітинг у Севастополі Крим. Реалії

Він також зазначив, що "Путін на таке не здатний". Крім цього, лідер забороненого в Україні з 2015 року руху акцентував увагу на тому, що партія комуністів користується у Криму великим попитом. Учасники акції фотографувалися з портретом диктатора та поклали квіти до Вічного вогню.

Поліції не заході не помітили, проте там були присутні працівники російських спецслужб.

Як писав OBOZREVATEL, в Москві під час мітингу на честь Сталіна поліція затримала активіста. Він кинув квіти в пам'ятник, вигукнувши при цьому: "Гори у пеклі, кате народу, вбивце жінок і дітей".

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