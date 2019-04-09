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"Не збираємося ставати на коліна": Муженко потужно пригрозив відсіччю Росії

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Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що українська армія не стане перед російським агресором на коліна, незважаючи на всі спроби її розколоти.

На своїй сторінці в Facebook він розповів, що роль ЗСУ в збереженні України як держави системно принижується і це становить найбільшу загрозу національній безпеці.

"Останнім часом багато сумнівних заяв, погроз політиків і різних невігласів щодо військовослужбовців Збройних Сил України. Використовуються російські пропагандистські штампи, спрямовані на залякування, розбрат і розкол в армійському середовищі", – поділився він.

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Віктор Муженко

Віктор Муженко

ru.slovoidilo.ua

Муженко запевнив, що завжди буде стояти на захисті армії, як основного фактора стабільності держави, закликати політиків і суспільство в цілому поважати гідність кожного військового – від солдата до генерала.

"Ми служимо українському народові і не збираємося ставати на коліна перед агресорами і ворогами України – це основа бойового духу Збройних сил", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Муженко заявив про готовність української армії відбити атаку агресора в разі військової ескалації.

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Особа
Віктор Муженко
Місце
Україна
Теги
ЗСУГенеральний штаб ЗСУ
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Нэпэрэможный" предводитель вояк майдановского каганата дал МОЩНЫЙ и, конечно, ФЕЕРИЧНЫЙ отпор "творогам" и "ахрэсорам".. разумеется только на словах ))
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Удел скаклов "мощно грозить" и орать "Допоможите, сброи не имею, Омерика с нами".
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40 tetigistus
40 tetigistus
Мощно!
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Junio Van
Junio Van
40 tetigistus, ага, взбзднул мощно ))
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