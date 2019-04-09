"Не збираємося ставати на коліна": Муженко потужно пригрозив відсіччю Росії

Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що українська армія не стане перед російським агресором на коліна, незважаючи на всі спроби її розколоти.

На своїй сторінці в Facebook він розповів, що роль ЗСУ в збереженні України як держави системно принижується і це становить найбільшу загрозу національній безпеці.

"Останнім часом багато сумнівних заяв, погроз політиків і різних невігласів щодо військовослужбовців Збройних Сил України. Використовуються російські пропагандистські штампи, спрямовані на залякування, розбрат і розкол в армійському середовищі", – поділився він.

Віктор Муженко ru.slovoidilo.ua

Муженко запевнив, що завжди буде стояти на захисті армії, як основного фактора стабільності держави, закликати політиків і суспільство в цілому поважати гідність кожного військового – від солдата до генерала.

"Ми служимо українському народові і не збираємося ставати на коліна перед агресорами і ворогами України – це основа бойового духу Збройних сил", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Муженко заявив про готовність української армії відбити атаку агресора в разі військової ескалації.

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