Не захистять пенсіонерів! Рева попередив про наслідки "коронавірусних" законів Ради

Законопроєкти, ухвалені Верховною Радою України, стосовно протидії коронавірусу не захищають найбільш вразливу і бідну частину населення – пенсіонерів.

Таку думку висловив ексміністр соціальної політики Андрій Рева, передає ZN.ua. За його словами, ухвалені закони практично не містять жодних пунктів щодо захисту людей похилого віку на період боротьби з захворюванням у країні.

"Найвразливіша для коронавірусної інфекції і при цьому найбідніша частина населення – це пенсіонери. Однак серед ухвалених законів немає жодної згадки про пенсіонерів. Якщо не брати до уваги декларацію про видачу 1000 гривень тим, у кого пенсія – менше п'яти тисяч грн", – зазначив Рева.

Андрій Рева ZN.ua

Він вважає, що по пенсіонерах, насамперед, ударить звільнення підприємців від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), а не від сплати єдиного податку, який іде в місцевий бюджет. Серйозні проблеми можуть виникнути з виплатою пенсій через недонадходження до Пенсійного фонду.

"Якщо ухвалюється таке рішення, яке буде мати серйозні соціальні наслідки, то потрібно відразу придумати компенсатор – де взяти гроші (можна подивитися, скільки платять підприємці, і які втрати будуть для Пенсійного фонду, за моїми підрахунками – близько 4 млрд грн). Але це навіть у голову нікому не прийшло", – пояснив він.

Ексміністр також висловив сумніви у змінах, внесених в ст.84 Кодексу законів про працю, які стосуються роботи в умовах карантину. За його словами, згідно зі ст.113 КЗпП, людині в цей період повинні виплачувати 2/3 заробітку і мають дотримуватися всі пункти соціального захисту, передбачені Конституцією.

"Цю статтю вирішили обійти так: ви маєте право брати відпустку за свій рахунок необмежено, тому що час карантину в ці 15 днів не входить", – пояснив Рева.

Таку зміну він назвав "прямим порушенням прав людей", оскільки 15-денне обмеження вводилося для того, щоб уникнути зловживання роботодавцем.

Крім того, якщо співробітники працюють вдома, то виконують свої трудові обов'язки, і, згідно з трудовим договором, повинні отримувати 100% зарплати.

"Перше, що потрібно було зробити, – це індексувати пенсії і підвищити мінімальну зарплату, як це передбачено законом", – підсумував колишній міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму відеозверненні у понеділок, 16 березня, президент Володимир Зеленський у рамках боротьби з коронавірусом в Україні пообіцяв виплатити додатково по 1 тис грн пенсіонерам, пенсії яких становлять менше 5 тис грн.

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