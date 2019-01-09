''Не забули молитви за ''Новоросію'': Цимбалюк відповів на випади РПЦ щодо Томосу

Заяви РПЦ про те, що надання Томосу Україні є вторгненням Константинополя на канонічну територію Росії, можуть викликати лише подив.

Адже країна-агресор сама віроломно зазіхає на чужі території не тільки в релігійному плані, заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Товариші в рясах продовжують твердити про якусь канонічну територію і незаконність ухваленого рішення. Але я особисто, коли чую зі слів громадян Росії, в незалежності від того, чим вони займаються (чи працюють вони політиками, президентами чи священиками) про канонічну або якусь іншу територію по відношенню до нашої країни, то мене це коробить", — сказав він.

Патріарх Кирил Прес-служба РПЦ

Цимбалюк наголосив, що традиційно Росія починає просувати в маси тезу про присвоєння канонічних територій для церкви, а потім все закінчується реальною окупацією. Крім того, він нагадав, що РПЦ є затятим прихильником російських загарбників, які принесли в Україну війну.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Адже вони спочатку говорять, що "це наша канонічна територія", а потім або перед цим розповідають, що вся Україна не з точки зору релігії, а з точки зору політики теж "наша". Чи ви думаєте, товариші-росіяни, ми забули 2014 рік: і Крим, і ваші молитви за "захисників Новоросії"? Спробуйте здогадатися, хто молився за російських бойовиків з екранів російських телевізорів", — резюмував журналіст.

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