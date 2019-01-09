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''Не забули молитви за ''Новоросію'': Цимбалюк відповів на випади РПЦ щодо Томосу

1.9тЧитати матеріал російською

Заяви РПЦ про те, що надання Томосу Україні є вторгненням Константинополя на канонічну територію Росії, можуть викликати лише подив.

Адже країна-агресор сама віроломно зазіхає на чужі території не тільки в релігійному плані, заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Товариші в рясах продовжують твердити про якусь канонічну територію і незаконність ухваленого рішення. Але я особисто, коли чую зі слів громадян Росії, в незалежності від того, чим вони займаються (чи працюють вони політиками, президентами чи священиками) про канонічну або якусь іншу територію по відношенню до нашої країни, то мене це коробить", — сказав він.

Патріарх Кирил

Патріарх Кирил

Прес-служба РПЦ

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Цимбалюк наголосив, що традиційно Росія починає просувати в маси тезу про присвоєння канонічних територій для церкви, а потім все закінчується реальною окупацією. Крім того, він нагадав, що РПЦ є затятим прихильником російських загарбників, які принесли в Україну війну.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Адже вони спочатку говорять, що "це наша канонічна територія", а потім або перед цим розповідають, що вся Україна не з точки зору релігії, а з точки зору політики теж "наша". Чи ви думаєте, товариші-росіяни, ми забули 2014 рік: і Крим, і ваші молитви за "захисників Новоросії"? Спробуйте здогадатися, хто молився за російських бойовиків з екранів російських телевізорів", — резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Цимбалюк заявив, що глава РПЦ патріарх Кирил не має морального права обурюватися з приводу створення помісної православної церкви України. Адже він є прислужником путінського злочинного режиму, який заохочує війну і загибель громадян чужої країни.

  • Отриманням Томосу, на думку журналіста, Україна в деякому сенсі завдячує Путіну. Адже історичний крок став наслідком воєнної агресії, розв'язаної Росією під його керівництвом.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Незалежність УПЦанексія КримуВійна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Теги
ТомосРПЦ
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Здец рожа у этого икшперда. Кстати можно назвать примером для рыла хохла.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Помнится вчера я вам идиотам тута рассказал что томос в самолёте держит путь на родину....вы украинцы возмущались и не верили))))))))))))))))))))))))))))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Где томос???Где эта филькина грамота????))))))))))))))))))))))))))))))))Улетела...похоже...навсегда
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