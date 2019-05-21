Російські пропагандисти у Києві розгнівали українців: у Авакова відреагували

Представники російських ЗМІ мають право на здійснення своєї роботи в Україні, якщо це не порушує українських законів.

Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, наголосивши, що в Україні є можливість для роботи журналістам з усього світу.

"Така можливість є у частини російських журналістів, які не є пропагандистами, а таких, на жаль, дуже мало. Якщо говорити про "НТВ", то я розумію, що це особи, які працюють на проросійську пропаганду. Тобто є частина журналістів, які за російськими мірками є маргінальними ЗМІ, але разом з тим вони намагаються відповідати стандартам журналістики. Через те такі журналісти мають можливість приїхати в Україну і здійснювати свою роботу", — пояснив радник голови МВС.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Що стосується необхідності реакції правоохоронних органів на роботу російських журналістів в Україні, то тут Варченко повідомив: "Закону, який забороняє особі з камерою, чи мобільним телефоном, чи мобільною камерою здійснювати фото- чи відеофіксацію в публічних місцях на публічних заходах, у нас немає. Кожен може вільно збирати та поширювати інформацію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві були помічені пропагандисти прокремлівського телеканалу "НТВ". Журналісти Інна Осипова та Андрій Стеняхін з'явилися у сюжеті російської програми "Підсумки тижня" від 19 травня, в якому висвітлювали останні події в Україні.

У коментарях українці закликали правоохоронні органи адекватно відреагувати на дану інформацію. Були і радикальніші заклики: "Треба відловлювати!", "У клітку, а потім обмінювати на українських полонених!".

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