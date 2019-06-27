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Не як Зеленський: дипрадник розповів про злагоджену роботу з МЗС при Порошенку

2.5тЧитати матеріал російською

За роки президентства Петра Порошенка у нього не було жодного конфлікту з МЗС України і його главою.

Про це в своєму Twitter написав дипломатичний радник п'ятого президента Костянтин Єлісєєв на тлі скандалу, пов'язаного з відправленою МЗС відповіддю на ноту Росії про полонених українських моряків, якої не обговорили з главою держави.

За його словами, подібних інцидентів при Порошенку не було, оскільки всі прагнули до єдиної мети.

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Костянтин Єлісєєв

Костянтин Єлісєєв

Twitter Костянтина Єлісєєва

"За 4 роки моєї роботи дипрадником президента Порошенка не було жодного конфлікту з МЗС і його главою. Ми працювали злагоджено як команда однодумців, не давали волю емоціям назовні, тому що були об'єднані єдиною метою, бачили єдині загрози і спільно їм протидіяли! Давайте поважати один одного", – закликав Єлисей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України звинуватив МЗС у тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, при цьому не обговоривши її зміст із главою держави.

  • У свою чергу, глава відомства Павло Клімкін відповів, що вони мали для цього необхідні повноваження.

  • Після чого Зеленський нарвався на гнів українців. У мережі звинуватили президента в бездіяльності в історії з поверненням Росії в ПАРЄ.

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леня зе
леня зе
дещицу помним
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да дипломатия при СВИНЕ была на высоте,один песенки похабные распевал,другой зиговал,А вообще Чугункин такое же олицетворение украинской дипломатии как Парубий -Верховной Рады
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