"Не вважають за громадян": NewsOne огризнувся на Зеленського через телеміст із Росією

Керівництво телеканалу NewsOne звернулося до президента України Володимир Зеленського з пропозицією обговорити телеміст із Росією, який скасували через суспільний резонанс.
Відповідну заяву опублікував у Facebook генеральний продюсер каналу Василь Голованов.
"Ми готові відповісти на ваші запитання. Сподіваюся, ви готові відповісти і на наші запитання. Сподіваюся, буде ще не надто пізно", – написав він.
"Телеміст задумувався як журналістський проект без політики. Без присутності в студії політологів, політиків, пропагандистів. Без тих, хто міг би засумніватися в тому, що Крим і Донбас – це Україна. На каналі NewsOne, у всій нашій команді, позиція з цього питання жорстка і безкомпромісна", – запевнив гендиректор.
NewsOne огризнувся на Зеленського
Голованов написав, що телеміст нібито ініціювали виключно з метою поспілкуватися з українцями, які живуть в РФ: "Ми планували такі діалоги не лише з українцями в Росії, але і українцями в США, Канаді та країнах-членах ЄС".
Генпродюсер каналу також висловив думку, що ситуацію навколо телемосту загострив пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. "Окремо відзначу, що заяву і анонс Дмитра Кисельова стали новиною і для мене. Він не причетний до організації телемарафону і, переконаний, нашкодив діалогу, а не допоміг його початку", – написав Голованов.
"Якщо політики не змогли налагодити розмову з громадянами України, це повинні зробити журналісти. І як сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні: ми 4-я влада і ми слуги свого народу. Всього народу, а не окремих його частин, де тих, хто виїхав із країни, перестали вважати за громадян. Слуги свого народу, а не чиновників і політиків, які вказуватимуть нам, журналістам, як виконувати свою професійну роботу і відповідати на запит суспільства про діалог із тими, хто залишив країну", – огризнувся він.
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