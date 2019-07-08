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"Не вважають за громадян": NewsOne огризнувся на Зеленського через телеміст із Росією

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Керівництво телеканалу NewsOne звернулося до президента України Володимир Зеленського з пропозицією обговорити телеміст із Росією, який скасували через суспільний резонанс.

Відповідну заяву опублікував у Facebook генеральний продюсер каналу Василь Голованов.

"Ми готові відповісти на ваші запитання. Сподіваюся, ви готові відповісти і на наші запитання. Сподіваюся, буде ще не надто пізно", – написав він.

"Телеміст задумувався як журналістський проект без політики. Без присутності в студії політологів, політиків, пропагандистів. Без тих, хто міг би засумніватися в тому, що Крим і Донбас – це Україна. На каналі NewsOne, у всій нашій команді, позиція з цього питання жорстка і безкомпромісна", – запевнив гендиректор.

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NewsOne огризнувся на Зеленського

NewsOne огризнувся на Зеленського

Голованов написав, що телеміст нібито ініціювали виключно з метою поспілкуватися з українцями, які живуть в РФ: "Ми планували такі діалоги не лише з українцями в Росії, але і українцями в США, Канаді та країнах-членах ЄС".

Генпродюсер каналу також висловив думку, що ситуацію навколо телемосту загострив пропагандист Кремля Дмитро Кисельов. "Окремо відзначу, що заяву і анонс Дмитра Кисельова стали новиною і для мене. Він не причетний до організації телемарафону і, переконаний, нашкодив діалогу, а не допоміг його початку", – написав Голованов.

"Якщо політики не змогли налагодити розмову з громадянами України, це повинні зробити журналісти. І як сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні: ми 4-я влада і ми слуги свого народу. Всього народу, а не окремих його частин, де тих, хто виїхав із країни, перестали вважати за громадян. Слуги свого народу, а не чиновників і політиків, які вказуватимуть нам, журналістам, як виконувати свою професійну роботу і відповідати на запит суспільства про діалог із тими, хто залишив країну", – огризнувся він.

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Тема
Телеміст із Росією
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
Голованов считает всех идиотами ???
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Бла-бла-бла - телемост - проект без политики - бла бла-бла. Причем бла-бла-бла - это желание не выражаться как Георгий Габуния
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Мир Миру
Мир Миру
Погана конспірація, треба було анонсувати прихід Волочкової на телеміст, щоб шпагати обговорювати. Тож змиріться, пане Голованов.
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