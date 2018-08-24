"Не врятує!" Відома українська телеведуча "розгромила" парад до Дня Незалежності

Відома українська ведуча Катя Осадча заявила, що репетиції параду до Дня Незалежності України, який відзначається в п'ятницю, 24 серпня, ускладнюють рух Києвом, тому хід доцільно проводити в нічний час.

Так, український журналіст Олександр Голубов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що кияни можуть налаштувати повідомлення про зміни або скасування деяких маршрутів у зв'язку зі святковим парадом через офіційний сайт міської ради.

"Так, але якщо місце роботи знаходиться в епіцентрі репетицій, смс не врятує і навіть не врятує просунутість смм відділу Київради, врятує тільки нічна репетиція або репетиція у вихідний, правда хороша ідея?" - написала в коментарях до посту Осадча.

Також вона зазначила, що пасажирів із камерами пускають у метро тільки зі спеціальним дозволом. "А його отримують довго і рідко", - сказала вона.

Нагадаємо, участь у "Марші нової армії" приймають 250 одиниць техніки, 4500 військовослужбовців, серед яких вперше і військовослужбовці-жінки. OBOZREVATEL пропонує подивитися онлайн-трансляцію цієї масштабної події.