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"Не врятує!" Відома українська телеведуча "розгромила" парад до Дня Незалежності

16.7тЧитати новину російською

Відома українська ведуча Катя Осадча заявила, що репетиції параду до Дня Незалежності України, який відзначається в п'ятницю, 24 серпня, ускладнюють рух Києвом, тому хід доцільно проводити в нічний час.

Так, український журналіст Олександр Голубов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що кияни можуть налаштувати повідомлення про зміни або скасування деяких маршрутів у зв'язку зі святковим парадом через офіційний сайт міської ради.

"Так, але якщо місце роботи знаходиться в епіцентрі репетицій, смс не врятує і навіть не врятує просунутість смм відділу Київради, врятує тільки нічна репетиція або репетиція у вихідний, правда хороша ідея?" - написала в коментарях до посту Осадча.

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Також вона зазначила, що пасажирів із камерами пускають у метро тільки зі спеціальним дозволом. "А його отримують довго і рідко", - сказала вона.

"Не врятує!" Відома українська телеведуча "розгромила" парад до Дня Незалежності
"Не врятує!" Відома українська телеведуча "розгромила" парад до Дня Незалежності
"Не врятує!" Відома українська телеведуча "розгромила" парад до Дня Незалежності

Нагадаємо, участь у "Марші нової армії" приймають 250 одиниць техніки, 4500 військовослужбовців, серед яких вперше і військовослужбовці-жінки. OBOZREVATEL пропонує подивитися онлайн-трансляцію цієї масштабної події.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
День НезалежностіВійськовий парад у Києві
Особа
Катя Осадча
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Київський метрополітен
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Билан Людмила
Билан Людмила
Це лайно вже остогидло, ця катя сратя.
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Грицай Александр
Грицай Александр
Билан Людмила, швабра)) з вазоном на голові
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Билан Людмила, и она сратая и ты сратая и параша сратая, короче ты плесень старая права. вы все засратые.
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Khimichenko Kostyantyn
Khimichenko Kostyantyn
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Петров Александр
Петров Александр
Реально смешно. Ха-ха-ха. В Кремле «землятресение». От хохота. Ха-ха
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1
1
Сорокина Людмила
Сорокина Людмила
Петров Александр, а что смешно ?
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0
Сорокина Людмила
Сорокина Людмила
Петров Александр, а что смешно?
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0

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