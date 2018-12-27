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''Не впевнений – не пи*ди'': в Україні викрили Лаврова, який підглядає за ''провокаціями'' Порошенка

11.6тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров є вуайерістом, тому що пильно підглядає за вигаданими "провокаціями" президента України Петра Порошенка.

Про це сказала в своїй гумористичній програмі "Вечір з Яніною Соколовою" українська ведуча (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Вона пригадала Лаврову нещодавню заяву про те, нібито особисто президент України готує "бриденьку і дріб'язкову провокацію" на кордоні з окупованим Кримом.

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"А що це за така дрібна, бриденька провокація? Ми що, збираємося на кордоні побудувати дзеркальну копію кримських міст?! Щоб Севастополь опинився під Полтавою. Ви взагалі уявляєте собі дзеркальну копію Джанкоя? Там все те ж саме. Тільки в хрущовках під'їзди рахуються з іншого боку", – зазначила Соколова.

Вона також припустила, що Україна може запустити над Кримом величезний дирижабль і засипати півострів камінням. Або ж поставити на кордоні колонки розміром із дев'ятиповерховий будинок, які голосом співачки Софії Ротару крутитимуть анекдоти про президента РФ Володимира Путіна.

Яніна Соколова та Сергій Лавров (ліворуч)

Яніна Соколова та Сергій Лавров (ліворуч)

"У зв'язку з вищесказаним хочеться звернутися до глави МЗС Росії: "Не впевнений у наших провокаціях, не пи*ди", – підсумувала Соколова.

Відзначимо, що вуайерізм — це сексуальна девіація, яка характеризується спонуканням підглядати за людьми, що займаються сексом або роздяганням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Соколова розповіла про брехню російських пропагандистів про "миролюбного" патріарха Кирила.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особи
Яніна СоколоваСергій ЛавровВолодимир ПутінПетро Порошенко
Місце
Україна
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Зубров Адриан
Зубров Адриан
Ротару -- певица ,а не юмористка и не рассказчица! Не её жанр -- политические анекдоты!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пусть рашка пирит они в итоге пьеряют больше чем Украина
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минин евген
минин евген
козломордики злится - значит правда, в немытой козляндии всегда злятся когда правда. кацапьё, хватит гавкать и хрюкать, вы обязаны блеять.
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