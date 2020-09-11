Не вистачить лікарів і місць в лікарнях, – Степанов звернувся до українців через ситуацію з COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що за нинішньої тенденції захворюваності коронавірусів кількість нових хворих на добу може перевищити 4 тисячі осіб.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 11 вересня він закликав українців дотримуватися встановлених в країні протиепідемічні правила.

"Виходячи з того, з якою швидкістю ми перевалили за 2 і 3 тисячі (нових інціцірованних на добу) з одного боку, а з іншого – легковажне ставлення до всіх правилами нової реальності, які встановлені в державі, ми йдемо не за найкращим сценарієм, м'яко кажучи. З такою ж швидкістю ми можемо перейти 4 тисячі", – сказав Степанов.

За словами міністра, при такому сценарії розвитку ситуації в країні лікарні почнуть заповнюватися, і навантаження істотно зросте.

Степанов закликав українців дотримуватися протиепідемічних правил.

"Єдине прохання, про яку я прошу вже близько п'яти місяців щоранку, – і це не зобов'язання перед державою або урядом, а перед самим собою і своїми близькими, – просто дотримуватися правил. Вони прості. Таким чином ми зменшимо кількість людей, які будуть хворіти кожен день, кількість госпіталізацій, і ви будете впевнені, що наша медична система зможе надавати допомогу", – зазначила глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 11 вересня в Україні офіційно було підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлені за минулу добу, що стало новим "рекордом" за добовим приростом. Від COVID-19 в країні померли вже 3076 осіб (+53 за добу), а 67 005 пацієнтів (+1128) повністю побороли хворобу.