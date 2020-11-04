Не вистачило кількох секунд для порятунку, її навіть ніхто не смикнув: друзі – про загиблу в ДТП на Майдані. Ексклюзив

Дівчиною, яка загинула під колесами позашляховика на майдані Незалежності, виявилася 30-річна Алла Сорока з Вінниці. Того дня вона випадково опинилася в центрі Києва. Буквально перед смертю жінка встигла зробити фото на Майдані й відіслати подрузі. А потім її телефон уже не відповідав.

Детальніше про загибель молодої жінки читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Опинилася під колесами некерованого авто

Друзі та знайомі Алли Сороки вже кілька днів не можуть прийти до тями від цієї страшної звістки. Добра, чуйна Аллочка, вірянка, опинилася на Майдані в ту мить, коли некерований автомобіль нісся в натовп на великій швидкості. Він збив дівчину на смерть.

Останнє фото Алли, зроблене незадовго до загибелі прямо на Майдані Facebook Алли Сороки

Трагедія сталася 30 жовтня, в центрі Києва на майдані Незалежності. 66-річний водій Land Rover Юрій Назаренко виїхав на перехрестя вул. Хрещатик та Інститутської. За його словами, він знепритомнів за кермом, і вже некерований позашляховик на швидкості вилетів прямо на багатолюдну площу.

Люди в паніці розбігалися, однак автомобіль збив двох жінок – 79 річну пенсіонерку і 30-річну Аллу Сороку, які загинули на місці. Після цього позашляховик протаранив кілька авто, які стояли на проїжджій частині Хрещатика, і зупинився.

Момент аварії і загибелі Алли Скрин відео

Не вистачило кількох секунд

Багато подруг Алли вже десятки разів переглядають фатальне відео. "Вона стояла там, їй не вистачило якихось кількох секунд, щоб відскочити в сторону. Очевидці кажуть, що в той момент ніхто не кричав, ймовірно, тому вона не бачила цей автомобіль. І повз пробігла людина, хоч би за руку її смикнула, крикнула, вона б встигла врятуватися", – журиться її подруга дитинства Ліана Полянська.

Того дня Алла приїхала до Києва, побувала в церквах. Зранку вона була в Києво-Печерській лаврі. "Вчора в матінки Алла пригощала нас своїм печивом... Ми попрощалися, як виявилося, назавжди. У Бога всі живі, але які ж гіркі ці сльози. Аллочка, миленька, царства небесного твоїй ангельській душі. Аллуся везла мамі кашу з храму..." – написала її знайома Олена Даєва.

Алла в монастирі в Голосієво в Києві Facebook Алли Сороки

Алла була вірянкою, такою її виховали батьки.

"Вона в чотири рочки знала напам'ять "Отче наш", по молитвах вчилася читати. Весь час ходила до церкви. Я ніколи не ставила їй питань, чому вона така віддана церкві. Ми в садок разом ходили, потім у школі сиділи за однією партою. Вона була відмінницею. Після школи вступила до університету на історичний факультет. Так склалося, що після вишу вони вже з батьками жили у Вінниці, Алла дев'ять років працювала в торгівлі", – розповідає Ліана Полянська.

Пробачила водію?

Того вечора Алла мала сісти на поїзд і повернутися до Вінниці, до батьків. "Ми повинні були зустрітися з нею на Майдані, але вона сказала, що не треба. Вже пізно, сиди вдома. Вона повинна була їхати до Вінниці. Я написала їй увечері, запитала, як доїхала, а вона не відповіла. Потім я дізналася, що в цій жахливій аварії Алла загинула", – розповідає одна її знайома з церкви.

У вересні Аллі виповнилося 30 років Facebook Алли Сороки

Багато подруг Алли з церкви вважають, що аварія трапилася не просто так.

"Ми, віряни, по-іншому ставимося до смерті. Але це не зменшує нашого горя, і втрата страшна. Господь покликав її тоді, коли потрібно було. Я впевнена, що вона б сказала: "На все воля Божа, треба пробачити". Думаю, Алла пробачила тому водію Юрію, йому тепер з цим горем жити. Я вірю, що Господь вимкнув йому свідомість. Ця аварія трапилася не просто так. Аллочка пішла в один день із матінкою Олімпією, яку так поважала", – продовжує її знайома з церкви.

За кілька годин до своєї загибелі Алла зідзвонилася з мамою, вони поговорили востаннє. На передсмертному фото жінка зображена з іншого боку площі, а до місця загибелі залишалося якихось пів сотні метрів.

Друзі кажуть, що Алла була доброю і скромною людиною Facebook Алли Сороки

Поховали поряд із братиком

Аллу Сороку поховали в рідному селі Прибузьке Вінницької області у весільній сукні, тому що дівчина не виходила заміж. Вона була єдиною дочкою у своїх батьків. "Її могила поруч із могилою молодшого братика. Він прожив на цьому світі всього кілька днів після народження й помер. Тепер вони там разом", – говорить подруга дитинства Ліана.

Днями суд відправив під домашній арешт винуватця цієї страшної аварії Юрія Назаренка. Під час суду він заявляв, що нещодавно переніс інсульт і операцію. За чотири дні до ДТП він виписався з лікарні. Того фатального дня, повертаючись із чергового обстеження, чоловік знепритомнів за кермом.