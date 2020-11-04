Не вистачило кількох секунд для порятунку, її навіть ніхто не смикнув: друзі – про загиблу в ДТП на Майдані. Ексклюзив

Дівчиною, яка загинула під колесами позашляховика на майдані Незалежності, виявилася 30-річна Алла Сорока з Вінниці. Того дня вона випадково опинилася в центрі Києва. Буквально перед смертю жінка встигла зробити фото на Майдані й відіслати подрузі. А потім її телефон уже не відповідав.

Детальніше про загибель молодої жінки читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Друзі та знайомі Алли Сороки вже кілька днів не можуть прийти до тями від цієї страшної звістки. Добра, чуйна Аллочка, вірянка, опинилася на Майдані в ту мить, коли некерований автомобіль нісся в натовп на великій швидкості. Він збив дівчину на смерть.

Трагедія сталася 30 жовтня, в центрі Києва на майдані Незалежності. 66-річний водій Land Rover Юрій Назаренко виїхав на перехрестя вул. Хрещатик та Інститутської. За його словами, він знепритомнів за кермом, і вже некерований позашляховик на швидкості вилетів прямо на багатолюдну площу.

Люди в паніці розбігалися, однак автомобіль збив двох жінок – 79 річну пенсіонерку і 30-річну Аллу Сороку, які загинули на місці. Після цього позашляховик протаранив кілька авто, які стояли на проїжджій частині Хрещатика, і зупинився.

Багато подруг Алли вже десятки разів переглядають фатальне відео. "Вона стояла там, їй не вистачило якихось кількох секунд, щоб відскочити в сторону. Очевидці кажуть, що в той момент ніхто не кричав, ймовірно, тому вона не бачила цей автомобіль. І повз пробігла людина, хоч би за руку її смикнула, крикнула, вона б встигла врятуватися", – журиться її подруга дитинства Ліана Полянська.

Того дня Алла приїхала до Києва, побувала в церквах. Зранку вона була в Києво-Печерській лаврі. "Вчора в матінки Алла пригощала нас своїм печивом... Ми попрощалися, як виявилося, назавжди. У Бога всі живі, але які ж гіркі ці сльози. Аллочка, миленька, царства небесного твоїй ангельській душі. Аллуся везла мамі кашу з храму..." – написала її знайома Олена Даєва.

Алла була вірянкою, такою її виховали батьки.

"Вона в чотири рочки знала напам'ять "Отче наш", по молитвах вчилася читати. Весь час ходила до церкви. Я ніколи не ставила їй питань, чому вона така віддана церкві. Ми в садок разом ходили, потім у школі сиділи за однією партою. Вона була відмінницею. Після школи вступила до університету на історичний факультет. Так склалося, що після вишу вони вже з батьками жили у Вінниці, Алла дев'ять років працювала в торгівлі", – розповідає Ліана Полянська.

Того вечора Алла мала сісти на поїзд і повернутися до Вінниці, до батьків. "Ми повинні були зустрітися з нею на Майдані, але вона сказала, що не треба. Вже пізно, сиди вдома. Вона повинна була їхати до Вінниці. Я написала їй увечері, запитала, як доїхала, а вона не відповіла. Потім я дізналася, що в цій жахливій аварії Алла загинула", – розповідає одна її знайома з церкви.

Багато подруг Алли з церкви вважають, що аварія трапилася не просто так.

"Ми, віряни, по-іншому ставимося до смерті. Але це не зменшує нашого горя, і втрата страшна. Господь покликав її тоді, коли потрібно було. Я впевнена, що вона б сказала: "На все воля Божа, треба пробачити". Думаю, Алла пробачила тому водію Юрію, йому тепер з цим горем жити. Я вірю, що Господь вимкнув йому свідомість. Ця аварія трапилася не просто так. Аллочка пішла в один день із матінкою Олімпією, яку так поважала", – продовжує її знайома з церкви.

За кілька годин до своєї загибелі Алла зідзвонилася з мамою, вони поговорили востаннє. На передсмертному фото жінка зображена з іншого боку площі, а до місця загибелі залишалося якихось пів сотні метрів.

Аллу Сороку поховали в рідному селі Прибузьке Вінницької області у весільній сукні, тому що дівчина не виходила заміж. Вона була єдиною дочкою у своїх батьків. "Її могила поруч із могилою молодшого братика. Він прожив на цьому світі всього кілька днів після народження й помер. Тепер вони там разом", – говорить подруга дитинства Ліана.

Днями суд відправив під домашній арешт винуватця цієї страшної аварії Юрія Назаренка. Під час суду він заявляв, що нещодавно переніс інсульт і операцію. За чотири дні до ДТП він виписався з лікарні. Того фатального дня, повертаючись із чергового обстеження, чоловік знепритомнів за кермом.