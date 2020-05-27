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27 травня • оновлено в 22:18
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Вірусологиня оцінила колективний імунітет українців і дієвість тестів ІФА

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Колективний імунітет від коронавірусу сформований менш ніж у п'ятої частини населення України.

Про це в ефірі ObozTV заявила вірусологиня Алла Мироненко. "Насправді, перехворіло набагато менше, ніж п'ята частина. Набагато менше. І ми повинні це розуміти", – наголосила вона.

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"Наявність антитіл не обов'язково може свідчити про те, що у нас є антитіла до COVID-19, а не перехресні антитіла з якимись іншими збудниками. Наприклад, хибно-позитивний результат на наявність антитіл може бути за рахунок того, що у людини змінений гормональний фон – якесь аутоімунне захворювання", – пояснила лікарка.

Вірусологиня оцінила колективний імунітет українців

Вірусологиня оцінила колективний імунітет українців

У цьому контексті вона закликала українців не нехтувати засобами захисту навіть у тому разі, якщо тест показав наявність в їх крові антитіл. "Питання до кінця не вивчене", – зауважила вона.

Як писав OBOZREVATEL, у Львові працівників лікарень почали тестувати на наявність антитіл до коронавірусу за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА). Дослідження пройшли 40 медиків міської лікарні швидкої допомоги, антитіла до COVID-19 виявили у сімох.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус
Місце
Україна
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