Колективний імунітет від коронавірусу сформований менш ніж у п'ятої частини населення України.

Про це в ефірі ObozTV заявила вірусологиня Алла Мироненко. "Насправді, перехворіло набагато менше, ніж п'ята частина. Набагато менше. І ми повинні це розуміти", – наголосила вона.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Наявність антитіл не обов'язково може свідчити про те, що у нас є антитіла до COVID-19, а не перехресні антитіла з якимись іншими збудниками. Наприклад, хибно-позитивний результат на наявність антитіл може бути за рахунок того, що у людини змінений гормональний фон – якесь аутоімунне захворювання", – пояснила лікарка.

Вірусологиня оцінила колективний імунітет українців

У цьому контексті вона закликала українців не нехтувати засобами захисту навіть у тому разі, якщо тест показав наявність в їх крові антитіл. "Питання до кінця не вивчене", – зауважила вона.

Як писав OBOZREVATEL, у Львові працівників лікарень почали тестувати на наявність антитіл до коронавірусу за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА). Дослідження пройшли 40 медиків міської лікарні швидкої допомоги, антитіла до COVID-19 виявили у сімох.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся