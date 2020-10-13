Всім ковідоскептікам, яких, правда, поменшало в стрічці, хочу сказати наступне - вам добре живеться.

Ви не бачите, що відчувають пацієнти, які шукають собі ліжко з киснем. Ви не бачите, як працюють реаніматологи, тягаючи балони з киснем в відділення, де падає його тиск, тобто ВСІ важкі пацієнти опиняються на волосок від загибелі. Ви не бачите, як важкі виснажені хворі знімають з себе маску з киснем, щоб померти, причому роблять це тихо, вночі, щоб ніхто не бачив ... як гинуть порівняно молоді люди, які вже йдуть на поправку, від тромбозів ... важко, коли в одній родині помирають кілька чоловік ... причому не завжди самі літні ... Ви не бачите темп роботи змученого персоналу, що не має ні хвилини спокою ні вдень, ні вночі ... і таке було в багатьох країнах, розвинених і не дуже ...

Яка різниця для нас усіх, що більшість хворіє легко? Невже не ясно, що в такої глобальної проблеми досить 20% і менше важких хворих, щоб ми всі були в колапсі? А разом з нами ви і ваші близькі теж в будь-який момент там опинитеся.

Тому ще раз кажу - не вірите, не боїтеся, ваше право. Просто дайте шанс тим, хто БОЇТЬСЯ, обгрунтовано боїться захворіти, мінімізувати на це ризики. Коли я бачу натовпи народу без засобів індивідуального захисту, мені здається, що в ковідних госпіталях менше шансів заразитися, ніж в гастрономі або різних моллах.

Носіть маски і дотримуйтеся дистанції. Ведіть себе, як потенційно інфіковані, бо ми всі вже в осередку інтенсивної передачі інфекції. Цим ви виявите повагу до груп ризику і полегшите роботу виснаженої системи охорони здоров'я. Пам'ятайте, що тяжкість захворювання дозозалежні. Не контактуйте з людьми, що мають респіраторні симптоми. Уникайте масових заходів.

На жаль, для таких інфекцій з доби середньовіччя нічого не змінилося. Тільки дистанціювання, роз'єднання і індивідуальний захист. До речі, і інфекція, викликана SARS-CoV у 2002 році, зникла через рік тільки завдяки заходам контролю над захворюванням. Але і проблема, правда, була зовсім іншого масштабу.

А ми робимо все для того, щоб вам допомогти.

І просимо вас допомогти нам.