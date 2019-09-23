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23 вересня • оновлено в 23:03
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Не терпить українців: чоловік бухгалтера "Кварталу" потрапив у керівництво ГУР

14.4т Читати матеріал російською

Директором Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України призначено Олексія Пашкова – чоловіка головного бухгалтера студії "Квартал 95".

Про це написав у Facebook журналіст Володимир Бойко.

Він зазначив, що Пашкову в червні 2019 вдалося пройти відразу шість щаблів і, не маючи жодного досвіду управління особовим складом, з посади старшого офіцера управління військово-технічного співробітництва ГУР МО України "перестрибнути" в крісло заступника директора Департаменту стратегічної розвідки, а потім і очолити його.

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Чоловік бухгалтера "Кварталу" потрапив у керівництво ГУР

Чоловік бухгалтера "Кварталу" потрапив у керівництво ГУР

"Тим самим Пашков за два місяці перескочив із підполковницької посади на генерал-лейтенантську", – звернув увагу Бойко.

"Немає сумнівів, що 14 жовтня в День захисника України ми побачимо указ глави держави про присвоєння чоловікові головного бухгалтера ТОВ "Студія Квартал 95" генеральського звання разом із наданням нової квартири в столиціпри цьому, не на Троєщині чи Борщагівці", – продовжив Бойко.

Чоловік бухгалтера "Кварталу" потрапив у керівництво ГУР

Чоловік бухгалтера "Кварталу" потрапив у керівництво ГУР

24 канал

Крім того, розкрилися і інші скандальні факти про Пашкова. За словами журналіста, новопризначений глава департаменту ГУР "не терпить українців з їхньою мовою" і нібито просить звертатися до нього виключно російською.

Не терпить українців: чоловік бухгалтера "Кварталу" потрапив у керівництво ГУР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава СБУ Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який працював за часів президентства Віктора Януковича.

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Місце
Україна
Теги
95 Квартал Головне управління розвідки Міністерство оборони України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...новоназначенный глава департамента ГУР "на дух не выносит украинцев с их языком..." () Ну и что, главное он свой
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
ахахахахахаха, норм времечко для окраины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну теперь у нас разведка точно будет сратегической! Суки!!!
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