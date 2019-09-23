Не терпить українців: чоловік бухгалтера "Кварталу" потрапив у керівництво ГУР

Директором Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України призначено Олексія Пашкова – чоловіка головного бухгалтера студії "Квартал 95".

Про це написав у Facebook журналіст Володимир Бойко.

Він зазначив, що Пашкову в червні 2019 вдалося пройти відразу шість щаблів і, не маючи жодного досвіду управління особовим складом, з посади старшого офіцера управління військово-технічного співробітництва ГУР МО України "перестрибнути" в крісло заступника директора Департаменту стратегічної розвідки, а потім і очолити його.

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"Тим самим Пашков за два місяці перескочив із підполковницької посади на генерал-лейтенантську", – звернув увагу Бойко.

"Немає сумнівів, що 14 жовтня в День захисника України ми побачимо указ глави держави про присвоєння чоловікові головного бухгалтера ТОВ "Студія Квартал 95" генеральського звання разом із наданням нової квартири в столиці – при цьому, не на Троєщині чи Борщагівці", – продовжив Бойко.

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Крім того, розкрилися і інші скандальні факти про Пашкова. За словами журналіста, новопризначений глава департаменту ГУР "не терпить українців з їхньою мовою" і нібито просить звертатися до нього виключно російською.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава СБУ Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який працював за часів президентства Віктора Януковича.

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