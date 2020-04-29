Не виходять з дому і бояться новин: українці назвали свій головний страх на карантині

Марина Ліснічук Суспільство 15:50, 29.04.2020 Оновлено: 15:52, 29.04.2020

Українці висловили занепокоєння щодо погіршення у країні ситуації із поширенням коронавірусу COVID-19.

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Про це йдеться у новому дослідженні громадської думки від соціологічної групи "Рейтинг". Опитування проводилося протягом 24-25 квітня.

Згідно з ним, 68% громадян України часто слідкують за новинами про коронавірус, 19% роблять це інколи, 9% – рідко, і лише 5% взагалі не цікавлять ними. Водночас наголошується, що частіше за всіх відслідковують інформацію про вірус люди старшого віку, жінки та бідніші опитані.

Українці бояться новин про коронавірус

Крім цього, 43% опитаних українців переконані, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, ще 33% – не змінюється. Тоді як 15% вважають, що вона покращується.

За даними соціологів, попри карантин, 29% опитаних зізналися, що виходять із дому декілька разів, а 23% – один раз на день. Водночас 37% заявили, що виходять лише раз на декілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити.

Щоправда, за останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому по декілька разів на день, – із 19 до 29%. Частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші респонденти.

За результатами опитування, соціологи дійшли висновку, що чим частіше люди слідкують за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується. А чим менше вони дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 квітня в Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусу, 1103 пацієнти вилікувалися і 250 померли.

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