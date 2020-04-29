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29 квітня • оновлено в 16:26
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Не виходять з дому і бояться новин: українці назвали свій головний страх на карантині

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Українці висловили занепокоєння щодо погіршення у країні ситуації із поширенням коронавірусу COVID-19.

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Про це йдеться у новому дослідженні громадської думки від соціологічної групи "Рейтинг". Опитування проводилося протягом 24-25 квітня.

Згідно з ним, 68% громадян України часто слідкують за новинами про коронавірус, 19% роблять це інколи, 9% – рідко, і лише 5% взагалі не цікавлять ними. Водночас наголошується, що частіше за всіх відслідковують інформацію про вірус люди старшого віку, жінки та бідніші опитані.

Українці бояться новин про коронавірус

Українці бояться новин про коронавірус

Крім цього, 43% опитаних українців переконані, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, ще 33% – не змінюється. Тоді як 15% вважають, що вона покращується.

За даними соціологів, попри карантин, 29% опитаних зізналися, що виходять із дому декілька разів, а 23% – один раз на день. Водночас 37% заявили, що виходять лише раз на декілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити.

Щоправда, за останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому по декілька разів на день, – із 19 до 29%. Частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші респонденти.

За результатами опитування, соціологи дійшли висновку, що чим частіше люди слідкують за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується. А чим менше вони дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 квітня в Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусу, 1103 пацієнти вилікувалися і 250 померли.

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Читайте всі новини по темі "соціологічні опитування" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
соціологічні опитування Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
опрос вірус карантин
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

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