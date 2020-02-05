"Не відповідає інтересам всіх українців": Кравчук на росТБ зробив скандальну заяву про декомунізацію

Перший президент України Леонід Кравчук знову виступив зі скандальною заявою на російському пропагандистському телебаченні. Він запропонував переписати закон про декомунізацію, щоб урятувати пам'ятники Жукову та іншу радянську символіку в Україні.

Своєю ідеєю він поділився з рупорами Кремля в ефірі програми "60 хвилин" телеканалу "Россия 1" під час обговорення знесення останнього барельєфа Жукову в Одесі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Кравчук Скріншот відео

"Не всі люди в Україні так ставляться до того, що відбувається із символами СРСР. Але, до вашого відома, в Україні ухвалено закон про декомунізацію, де зазначено, що символи СРСР мають бути зняті. Закон треба виконувати або внести поправки до закону. Моя точка зору", – сказав Кравчук.

"З урахуванням того, що народ України по-різному ставиться до цього і закон про декомунізацію не в усьому виписаний, не зовсім відповідає інтересам всього народу України, я думаю, що було б непогано внести в цей закон певні корективи", – додав він, намагаючись догодити російським пропагандистам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше ажіотаж у країні-агресорці викликала заява Кравчука про зустріч Гітлера і Сталіна у Львові в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин".

У Раді федерації Росії його звинуватили в переписуванні історії, а скандальна рупор Кремля Ольга Скабєєва дорікнула першому президенту України тим, що він "купився на дику міфологію".

Після галасу, що здійнявся, Кравчук виправдався перед російськими пропагандистами за свої слова. Він зазначив, що не володіє документально підтвердженою інформацією й лише повторив гіпотезу, яку читав у ЗМІ.

На скандал, що спалахнув, також відреагувала спікерка МЗС Росії Марія Захарова, яка уїдливо звернулася до Кравчука, запитавши, чим його лікують.

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