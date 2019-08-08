"Не виберуть Юзика і фотографа": Соколова передбачила прозріння українців

За п'ять років Україна, нарешті, буде мати сформоване і свідоме громадянське суспільство. Отже, на наступних виборах українці вже не будуть довірливо віддавати голоси за людей з телевізора.

Такий прогноз озвучила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайнзустрічі з фанатами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я можу сміливо заявити, що мені здається, що за п'ять років ми, нарешті, з вами будемо мати дуже зріле громадянське суспільство. Ви навіть будете здивовані, яким воно зрілим буде", – підкреслила телеведуча.

Яніна Соколова Скріншот відео

Вона переконана, що українці зроблять висновки, після того як побачать і оцінять всі дії тих, на кого було покладено останню надію. В результаті люди навчаться звертати увагу на тих, хто не є представниками шоубізнесу і людей з телевізора, а має конкретну програму, знання і команду.

"Мені здається, що за п'ять років Україна вже точно не вибере Юзика, Скічка, весільного фотографа і вчительку молодших класів в Раду. Мені здається, що зараз це вже буде контрольний в голову, враховуючи пережите", – оптимістично висловилася Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова заявила, що люди, які зараз прийшли до влади в Україні, є черговим відлунням радянського періоду, незважаючи на свій молодий вік. За її словами, це безпосередньо пов'язано з тим, що значна частина українського суспільства сама є такою і живе тими ж цінностями, що й її кумири, приведені в політику.

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