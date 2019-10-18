Йдіть із дому! Вчений назвав час найбільшої активності павуків

В Англії знайшли один зі способів, як тим, хто боїться павуків, уникнути зустрічі з цими моторошними істотами в своїх оселях. Щоб цього не трапилося, можна просто покинути будинок у певний час доби.

Про це йдеться в дослідженні професора-ентомолога Адама Харта з Університету Глостершира, опублікованому в науковому журналі Arachnology, передає Frankfurter Rundschau.

Так, вчений проаналізував приблизно 10 тисяч випадків виявлення павуків у 250 локаціях у Великобританії.

Він з'ясував, що найчастіше люди помічали їх у своїх оселях у період із 6 до 8 ранку. Але найімовірніше зустріти павука в будинку — о 19:35.

Павук lifemotivation.ru

На думку Харта, це пов'язано не з тим, що о цій порі доби в помешканні перебуває більше людей — під час вечері чи перегляду телевізора. А, найімовірніше, — з екологією павуків, їхньою взаємодією між собою і з навколишнім середовищем.

Стверджується, що саме восени павуки стають найактивнішими. У вересні та жовтні самці починають інтенсивно шукати собі відповідну партнерку, тому й потрапляють до будинку, де самки в основному влаштовуються у кутах стель, дверей і вікон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українську поетесу і ведучу Українського радіо "Голос Києва" Злату-Зоряну Паламарчук вкусив небезпечний павук. Подія трапилася уночі 27 травня, коли жінка хотіла прибрати його зі стелі квартири в Києві.

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