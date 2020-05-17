У МАУ назвали можливу дату відновлення польотів

Карина Бондаренко Суспільство 17:41, 17.05.2020 Оновлено: 17:46, 17.05.2020

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. Раніше на сайті авіакомпанії повідомлялося про відновлення рейсів з 23 травня.

Про це заявив президент авіакомпанії Євген Дихне після аналізу ситуації в країнах потенційної маршрутної мережі, пише Avianews.

Міжнародні авіалінії України

Він зазначив, що прогноз розвитку ситуації з авіаперельотами є жалюгідним. Дихне розповів, що галузь вийде на показники, які планувалися на 2020 рік, тільки в 2023 році.

Президент "МАУ" прогнозує, що в першу чергу будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти. Це вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть вводити старі і далекомагістральні літаки.

Євген Дихне

Дихне вважає, що криза в зв'язку з пандемією коронавірусу призведе до зміни сервісу в аеропортах і на борту літаків. За його словами, бізнес-зали та магазини Duty Free будуть тимчасово закриті. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати упаковані страви.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • В Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa і Міжнародні авіалінії України.

  • Однак в Міністерстві інфраструктури України заявили, що міжнародне авіасполучення в Україні, ймовірно, не буде відновлено так рано.

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