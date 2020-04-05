Не в квітні: інфекціоніст назвав пік епідемії коронавірусу в Україні

В Україні пік епідемії коронавірусу COVID-19 може припасти на початок травня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив в інтерв'ю Гулі Поготовій лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст і доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика Федір Лапій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це мій прогноз, але я знаю, що приблизно про те ж говорять мої колеги, що це буде кінець квітня – початок травня для України", – зазначив він.

За словами Лапія, кількість інфікованих зростає, і це неминучий процес. Але завдання українських установ охорони здоров'я – зменшити пік епідемії, щоб госпіталізація знадобилася якомога меншій кількості хворих.

"Близько 5% від загальної кількості заражених вимагають інтенсивної терапії, перебування в реанімації і штучної вентиляції легенів", – повідомив інфекціоніст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні почнеться орієнтовно з 14-15 квітня.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що пік епідемії коронавірусу припаде приблизно на 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!