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5 квітня • оновлено в 15:39
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Не в квітні: інфекціоніст назвав пік епідемії коронавірусу в Україні

10.6т
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В Україні пік епідемії коронавірусу COVID-19 може припасти на початок травня.

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Про це заявив в інтерв'ю Гулі Поготовій лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст і доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО ім. П.Л. Шупика Федір Лапій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це мій прогноз, але я знаю, що приблизно про те ж говорять мої колеги, що це буде кінець квітня – початок травня для України", – зазначив він.

Не в квітні: інфекціоніст назвав пік епідемії коронавірусу в Україні

За словами Лапія, кількість інфікованих зростає, і це неминучий процес. Але завдання українських установ охорони здоров'я – зменшити пік епідемії, щоб госпіталізація знадобилася якомога меншій кількості хворих.

"Близько 5% від загальної кількості заражених вимагають інтенсивної терапії, перебування в реанімації і штучної вентиляції легенів", – повідомив інфекціоніст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні почнеться орієнтовно з 14-15 квітня.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що пік епідемії коронавірусу припаде приблизно на 15-25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Горенко Иван
Горенко Иван
Почему статья называется "Не в апреле"? Конец апреля не апрель? Идиотизм...
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an and
an and
Горенко Иван, маркетинг..
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