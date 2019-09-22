Не в Карпатах: в Україні випав вересневий сніг. Фото

У суботу, 21 вересня, в місті Слов'янськ Донецької області спостерігали незвичайне природне явище – там випав перший сніг.
Підтверджуючі фото, які з'явилися в соціальних мережах, опублікував "Апостроф" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
При цьому, на кадрах видно, що снігу випало зовсім небагато і незабаром він розтанув.
У Слов'янську випав сніг
Соцмережі
В Україні випав вересневий сніг
Соцмережі
В Україні випав вересневий сніг
Соцмережі
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня, після різкого зниження температури повітря випав перший сніг на горі Піп Іван у Карпатах. 20 вересня природне явище повторилося.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".