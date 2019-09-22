Не в Карпатах: в Україні випав вересневий сніг. Фото

У суботу, 21 вересня, в місті Слов'янськ Донецької області спостерігали незвичайне природне явище – там випав перший сніг.

Підтверджуючі фото, які з'явилися в соціальних мережах, опублікував "Апостроф" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

При цьому, на кадрах видно, що снігу випало зовсім небагато і незабаром він розтанув.

У Слов'янську випав сніг Соцмережі

В Україні випав вересневий сніг Соцмережі

В Україні випав вересневий сніг Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня, після різкого зниження температури повітря випав перший сніг на горі Піп Іван у Карпатах. 20 вересня природне явище повторилося.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся