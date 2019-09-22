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22 вересня • оновлено в 15:05
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Не в Карпатах: в Україні випав вересневий сніг. Фото

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У суботу, 21 вересня, в місті Слов'янськ Донецької області спостерігали незвичайне природне явище – там випав перший сніг.

Підтверджуючі фото, які з'явилися в соціальних мережах, опублікував "Апостроф" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

При цьому, на кадрах видно, що снігу випало зовсім небагато і незабаром він розтанув.

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У Слов'янську випав сніг

У Слов'янську випав сніг

Соцмережі

В Україні випав вересневий сніг

В Україні випав вересневий сніг

Соцмережі

В Україні випав вересневий сніг

В Україні випав вересневий сніг

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня, після різкого зниження температури повітря випав перший сніг на горі Піп Іван у Карпатах. 20 вересня природне явище повторилося.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Слов'янськ
Тег
погода
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